Россия потребовала от Словении сократить численность персонала посольства в Москве
Министерство иностранных дел РФ потребовало от Словении сократить количество дипперсонала посольства страны в Москве на четыре человека, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
МИД выразил решительный протест в связи с «безосновательными попытками» властей Словении возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием словенской стороной военной помощи Киеву. В связи с этим принято решение сократить количество дипперсонала посольства в столице на четыре человека.
«На основе принципа взаимности также решено скорректировать условия функционирования словенского диппредставительства с учетом фактического положения, в котором оказалось наше посольство в Любляне», — отмечается в сообщении.
5 апреля МИД Словении принял решение сократить численность сотрудников посольства России и привести его в соответствие с размером дипмиссии республики в Москве. Внешнеполитическое ведомство также осудило действия России на Украине.
Страны Запада объявили о высылке части сотрудников посольств России из своих столиц после начала спецоперации на Украине. Вторая волна высылки дипломатов началась после 3 апреля, когда западные СМИ опубликовали фото и видео из украинской Бучи.
Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании и др.