Россия потребовала от Словении сократить численность персонала посольства в Москве

МИД выразил решительный протест в связи с «безосновательными попытками» властей Словении возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием словенской стороной военной помощи Киеву. В связи с этим принято решение сократить количество дипперсонала посольства в столице на четыре человека.