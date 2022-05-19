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Россия потребовала от Словении сократить численность персонала посольства в Москве

Ведомости

Министерство иностранных дел РФ потребовало от Словении сократить количество дипперсонала посольства страны в Москве на четыре человека, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

МИД выразил решительный протест в связи с «безосновательными попытками» властей Словении возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием словенской стороной военной помощи Киеву. В связи с этим принято решение сократить количество дипперсонала посольства в столице на четыре человека.

«На основе принципа взаимности также решено скорректировать условия функционирования словенского диппредставительства с учетом фактического положения, в котором оказалось наше посольство в Любляне», — отмечается в сообщении.

5 апреля МИД Словении принял решение сократить численность сотрудников посольства России и привести его в соответствие с размером дипмиссии республики в Москве. Внешнеполитическое ведомство также осудило действия России на Украине.

Страны Запада объявили о высылке части сотрудников посольств России из своих столиц после начала спецоперации на Украине. Вторая волна высылки дипломатов началась после 3 апреля, когда западные СМИ опубликовали фото и видео из украинской Бучи.

Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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