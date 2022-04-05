Словения решила сократить численность сотрудников посольства РФ

Ранее Минобороны России опровергло обвинения в применении насилия к мирным жителям в Буче и назвало происходящее провокацией. В ведомстве настаивают, что никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий во время нахождения города под контролем российских военных, которые покинули Бучу еще 30 марта. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь отметил, что факт вывода российских войск из Бучи подтвердил на следующий день мэр города Анатолий Федорук, в то время как видеозапись с телами на улицах населенного пункта появилась 3 апреля.