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Словения решила сократить численность сотрудников посольства РФ

Ведомости

Министерство иностранных дел Словении приняло решение сократить численность сотрудников посольства России и привести его в соответствие с размером дипмиссии республики в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

«Республика Словения решила приравнять размер дипломатической миссии Российской Федерации с численностью дипломатической миссии Республики Словении в Москве», — говорится в сообщении ведомства.

МИД Словении также осудил действия России на Украине. «Вместе с партнерами, союзниками и Международным уголовным судом Словения сделает все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности за эти ужасные преступления», — отметили в ведомстве, говоря о ситуации в Буче.

После начала военной операции России на Украине ряд стран приняли решение о высылке российских дипработников. Такое решение, в частности, приняли прибалтийские республики, Польша, Болгария, Нидерланды, Словакия и другие страны.

После появления фотографий и видеозаписей из украинской Бучи 3 апреля этого года о высылке дипломатов РФ сообщили Германия, Франция, Дания, Италия и др. Германия объявила персонами нон грата 40 сотрудников российского посольства и консульства, Франция — 35, Дания — 15, а Италия — 30 российских сотрудников диппредставительства.

Ранее Минобороны России опровергло обвинения в применении насилия к мирным жителям в Буче и назвало происходящее провокацией. В ведомстве настаивают, что никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий во время нахождения города под контролем российских военных, которые покинули Бучу еще 30 марта. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь отметил, что факт вывода российских войск из Бучи подтвердил на следующий день мэр города Анатолий Федорук, в то время как видеозапись с телами на улицах населенного пункта появилась 3 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных