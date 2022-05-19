Главы генштабов ВС России и США обсудили спецоперацию на Украине
Глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Объединенного комитета начальника штабов (КНШ) ВС США Марком Милли, передает пресс-служба Минобороны РФ. Герасимов и Милли обсудили спецоперацию российских войск на Украине.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны впервые с 24 февраля. «Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.
13 мая министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели беседу впервые за почти три месяца. Стороны обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине». Reuters сообщил со ссылкой на американского чиновника, что разговор Шойгу и Остина длился около часа, но не решил конкретных проблем и не привел к прямым изменениям действий России на Украине.
24 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что взаимодействие между руководителями оборонных ведомств США и России «жизненно важно», но российская сторона якобы отказывается от участия в диалоге. 7 апреля Остин сообщил, что с середины февраля пытался связаться с российскими коллегами, чтобы обеспечить продолжение диалога, однако они не отвечают.