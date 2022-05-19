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Главы генштабов ВС России и США обсудили спецоперацию на Украине

Ведомости

Глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Объединенного комитета начальника штабов (КНШ) ВС США Марком Милли, передает пресс-служба Минобороны РФ. Герасимов и Милли обсудили спецоперацию российских войск на Украине.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны впервые с 24 февраля. «Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.

13 мая министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели беседу впервые за почти три месяца. Стороны обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине». Reuters сообщил со ссылкой на американского чиновника, что разговор Шойгу и Остина длился около часа, но не решил конкретных проблем и не привел к прямым изменениям действий России на Украине.

24 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что взаимодействие между руководителями оборонных ведомств США и России «жизненно важно», но российская сторона якобы отказывается от участия в диалоге. 7 апреля Остин сообщил, что с середины февраля пытался связаться с российскими коллегами, чтобы обеспечить продолжение диалога, однако они не отвечают.

Ранее по теме: Глава Пентагона рассказал о разговоре с Шойгу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных