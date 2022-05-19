Главы генштабов ВС России и США обсудили спецоперацию на Украине

13 мая министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели беседу впервые за почти три месяца. Стороны обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине». Reuters сообщил со ссылкой на американского чиновника, что разговор Шойгу и Остина длился около часа, но не решил конкретных проблем и не привел к прямым изменениям действий России на Украине.