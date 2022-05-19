Небензя допустил, что Украина расплачивается за поставки оружия зерном
Россия подозревает, что украинское зерно поступает в зернохранилища европейских стран в качестве платы за получаемое Киевом оружие, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом – как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Куда же оно идет?» — отметил дипломат (цитата по «РИА Новости»).
По словам Небензи, у российской стороны есть обоснованные подозрения, что это украинское зерно отправляется в хранилища европейских стран. Таким образом Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение, добавил он.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что Евросоюз поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Боррель отметил, что для вывоза рассматриваются все пути, в том числе морской, однако «там все заминировано».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что в случае вывоза странами ЕС зерновых запасов с Украины жители страны останутся без зерна; для проведения новой посевной у них нет дизеля и бензина, и в результате выгоду получат только страны Европы.
По его словам, Россия всегда выступает за развитие взаимовыгодного сотрудничества. Новые пакеты санкций «ничем хорошим для Европы не закончатся». К концу года в Европе могут начаться проблемы с продовольствием, которые не получится «списать» на Россию, добавил Володин.