Газета
Политика

Небензя допустил, что Украина расплачивается за поставки оружия зерном

Ведомости

Россия подозревает, что украинское зерно поступает в зернохранилища европейских стран в качестве платы за получаемое Киевом оружие, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом – как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Куда же оно идет?» — отметил дипломат (цитата по «РИА Новости»).

По словам Небензи, у российской стороны есть обоснованные подозрения, что это украинское зерно отправляется в хранилища европейских стран. Таким образом Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение, добавил он.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что Евросоюз поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Боррель отметил, что для вывоза рассматриваются все пути, в том числе морской, однако «там все заминировано».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что в случае вывоза странами ЕС зерновых запасов с Украины жители страны останутся без зерна; для проведения новой посевной у них нет дизеля и бензина, и в результате выгоду получат только страны Европы.

По его словам, Россия всегда выступает за развитие взаимовыгодного сотрудничества. Новые пакеты санкций «ничем хорошим для Европы не закончатся». К концу года в Европе могут начаться проблемы с продовольствием, которые не получится «списать» на Россию, добавил Володин.

Ранее по теме: Москва ведет переговоры с ООН о вывозе зерна с Украины

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных