Небензя допустил, что Украина расплачивается за поставки оружия зерном

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что в случае вывоза странами ЕС зерновых запасов с Украины жители страны останутся без зерна; для проведения новой посевной у них нет дизеля и бензина, и в результате выгоду получат только страны Европы.