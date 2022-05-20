Посол Мельник назвал сроки возможного вступления Украины в НАТО

Ранее Украина на переговорах с Россией в марте заявляла о готовности отказаться о стремления в альянс, прописать внеблоковый и безъядерный статус, но в обмен на международные гарантии целостности и безопасности. В конце апреля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью изданию «Украинская правда» заявил, что Украина не будет изменять в Конституции существующие с декабря 2014 г. пункты о намерении страны вступить в НАТО. По его словам, получение Киевом гарантий безопасности после окончания боевых действий не перечеркивает долговременный курс на вступление в альянс.