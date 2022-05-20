Посол Мельник назвал сроки возможного вступления Украины в НАТО
Украина может быстро вступить в НАТО, причем сделать это даже сразу после окончания конфликта с Россией, заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью RND.
Посол подчеркнул, что НАТО остается «единственным якорем безопасности в Европе и во всем мире». «Логично, что этот процесс расширения продолжится и Украина также присоединится к этому альянсу. И я думаю, что это может произойти быстрее, чем некоторые думают. Не сейчас, в разгар [военной спецоперации России на Украине], но, возможно, сразу после», — сказал Мельник.
Ранее Украина на переговорах с Россией в марте заявляла о готовности отказаться о стремления в альянс, прописать внеблоковый и безъядерный статус, но в обмен на международные гарантии целостности и безопасности. В конце апреля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью изданию «Украинская правда» заявил, что Украина не будет изменять в Конституции существующие с декабря 2014 г. пункты о намерении страны вступить в НАТО. По его словам, получение Киевом гарантий безопасности после окончания боевых действий не перечеркивает долговременный курс на вступление в альянс.
В то же время до этого, 29 марта, в предложениях украинской стороны, обнародованных по итогам переговоров с делегацией России в Стамбуле, говорилось, что Украина может отказаться от намерения вступить в НАТО, размещать иностранные военные базы и провозгласить вновь нейтральный статус в ответ на создание системы гарантий ее безопасности и территориальной целостности, а также согласия России на ее вступление в Евросоюз.
Однако позже, в середине мая, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News заявил, что позиция Москвы по вопросу членства Украины в ЕС изменилась, а на следующий день глава МИД России Сергей Лавров отметил, что намерение Киева интегрироваться в Евросоюз (заявка подана 28 февраля, опросники заполнены к 9 мая, в июне состоится обсуждение статуса кандидата) «не столь безобидно», так как, по его мнению, он стал агрессивным воинствующим игроком.
К 19 мая официальные лица как России, так и Украины констатировали отсутствие продвижения в переговорах и их фактическую остановку.