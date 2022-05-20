Шойгу заявил о нарастании военных угроз у западных границ России

«Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. За последние восемь лет интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз (с трех до 45 в год). Систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием», — рассказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»).