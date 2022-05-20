Газета
Политика

Шойгу заявил о нарастании военных угроз у западных границ России

Ведомости

Военные угрозы России нарастают на западном стратегическом направлении, США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у российских границ, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. За последние восемь лет интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз (с трех до 45 в год). Систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием», — рассказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, США и Североатлантический альянс наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у границ России: сейчас проводится серия учений «Защитник Европы», в которых участвуют 40 000 военнослужащих из 30 стран НАТО. США перебрасывают в Европу полноценную дивизию; также в рамках учений разворачивается группировка войск на арктическом, западном и юго-западном направлениях.

Шойгу напомнил, что ближайшие соседи России — Финляндия и Швеция — подали заявки на вступление в НАТО. «Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность», — подчеркнул он.

18 мая послы Финляндии и Швеции передали заявки на вступление в НАТО его генсекретарю Йенсу Столтенбергу. Сначала заявки рассмотрят в Совете НАТО, а затем соглашение о членстве нужно ратифицировать на национальном уровне во всех странах блока.

Против вступления Финляндии и Швеции в НАТО выступили президенты Турции и Хорватии Реджеп Эрдоган и Зоран Миланович. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что вступление Финляндии и Швеции в альянс не угрожает безопасности России, однако она ответит, если на территории этих стран появится военная инфраструктура альянса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных