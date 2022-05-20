Шойгу заявил о нарастании военных угроз у западных границ России
Военные угрозы России нарастают на западном стратегическом направлении, США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у российских границ, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. За последние восемь лет интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз (с трех до 45 в год). Систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием», — рассказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, США и Североатлантический альянс наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у границ России: сейчас проводится серия учений «Защитник Европы», в которых участвуют 40 000 военнослужащих из 30 стран НАТО. США перебрасывают в Европу полноценную дивизию; также в рамках учений разворачивается группировка войск на арктическом, западном и юго-западном направлениях.
Шойгу напомнил, что ближайшие соседи России — Финляндия и Швеция — подали заявки на вступление в НАТО. «Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность», — подчеркнул он.
18 мая послы Финляндии и Швеции передали заявки на вступление в НАТО его генсекретарю Йенсу Столтенбергу. Сначала заявки рассмотрят в Совете НАТО, а затем соглашение о членстве нужно ратифицировать на национальном уровне во всех странах блока.
Против вступления Финляндии и Швеции в НАТО выступили президенты Турции и Хорватии Реджеп Эрдоган и Зоран Миланович. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что вступление Финляндии и Швеции в альянс не угрожает безопасности России, однако она ответит, если на территории этих стран появится военная инфраструктура альянса.