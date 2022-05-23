Минобороны сообщило об уничтожении подразделения американских гаубиц на Украине
Российские самоходные орудия «Гиацинт-С» уничтожили подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США в ходе спецоперации на территории Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«В ходе выполнения задач контрбатарейной борьбы батареей «Гиацинтов-С» уничтожено подразделение 155-мм буксируемых гаубиц М-777 производства США», — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что в ходе проведения спецоперации расчеты самоходных установок выполняют огневые задачи по уничтожению опорных пунктов, фортификационных сооружений, техники и живой силы противника, а также успешно подавляют огневые позиции ВСУ в ходе ведения контрбатарейной борьбы.
Ранее в оборонном ведомстве рассказали об уничтожении партии вооружения из США и ЕС. 21 мая ракеты «Калибр» нанесли удар по крупной партии вооружения и техники в Житомирской области Украины. В начале мая российские военные высокоточными ракетами «Оникс» нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме в Одессе, через который западные страны доставляли вооружения для ВСУ.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.