Газета
Политика

Минобороны сообщило об уничтожении партии вооружения из США и ЕС

Ведомости

Ракеты «Калибр» нанесли удар по крупной партии вооружения и техники в Житомирской области Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Вооружения доставили из США и Европы для группировки украинских войск в Донбассе.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленная из США и европейских стран для группировки украинских войск в Донбассе», — говорится в сообщении.

Ранее по теме: Джонсон сообщил о согласовании новых поставок оружия Украине

За последние сутки российские ракеты также уничтожили в районе Одессы хранилища с топливом, восемь складов боеприпасов в Николаевской области, ЛНР и ДНР. Истребительная авиация сбила украинский самолет Су-25, средства ПВО — 14 украинских беспилотников.

В начале мая Вооруженные силы России высокоточными ракетами «Оникс» нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме в Одессе, сообщало оборонное ведомство.

Через этот центр США и европейские страны доставляли на Украину вооружение. «Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», а также ракетным вооружением и боеприпасами», – сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков. 

До этого на военном аэродроме был уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, также была разрушена взлетно-посадочная полоса. В мае оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по крупному скоплению западного вооружения в Харьковской области.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных