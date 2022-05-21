Минобороны сообщило об уничтожении партии вооружения из США и ЕС

До этого на военном аэродроме был уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, также была разрушена взлетно-посадочная полоса. В мае оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по крупному скоплению западного вооружения в Харьковской области.