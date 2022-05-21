Минобороны сообщило об уничтожении партии вооружения из США и ЕС
Ракеты «Калибр» нанесли удар по крупной партии вооружения и техники в Житомирской области Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Вооружения доставили из США и Европы для группировки украинских войск в Донбассе.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленная из США и европейских стран для группировки украинских войск в Донбассе», — говорится в сообщении.
За последние сутки российские ракеты также уничтожили в районе Одессы хранилища с топливом, восемь складов боеприпасов в Николаевской области, ЛНР и ДНР. Истребительная авиация сбила украинский самолет Су-25, средства ПВО — 14 украинских беспилотников.
В начале мая Вооруженные силы России высокоточными ракетами «Оникс» нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме в Одессе, сообщало оборонное ведомство.
Через этот центр США и европейские страны доставляли на Украину вооружение. «Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», а также ракетным вооружением и боеприпасами», – сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.
До этого на военном аэродроме был уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, также была разрушена взлетно-посадочная полоса. В мае оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по крупному скоплению западного вооружения в Харьковской области.