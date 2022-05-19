Джонсон сообщил о согласовании новых поставок оружия Украине

Правительство Великобритании в начале мая объявило о предоставлении Киеву военной помощи на $375 млн. В канцелярии премьер-министра отмечали, что очередной пакет помощи будет включать средства радиоэлектронной борьбы, в том числе оборудование для глушения сигнала GPS, мобильные радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, а также приборы ночного видения. Украинской стороне также передадут более 10 бронированных автомобилей Toyota Landcruiser и грузовые беспилотники.