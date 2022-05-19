Джонсон сообщил о согласовании новых поставок оружия Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого рассказал о поставках украинской стороне противокорабельных ракет и беспилотников.
«Отметив недавнее объявление о дополнительной военной помощи Украине на 1,3 млрд фунтов, премьер-министр Джонсон рассказал о поддержке, направляемой украинским военным, в том числе дальнобойной артиллерии, ракетах класса "земля — корабль" и беспилотниках», — говорится в заявлении канцелярии Джонсона.
8 мая королевство анонсировало выделение Украине 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд) военной помощи. По данным издания LBC, Британия отправила на Украину в том числе военное снаряжение на 300 млн фунтов, обещанное Джонсоном ранее: противобатарейные радиолокационные системы для наведения на российскую артиллерию, оборудование для подавления GPS и приборы ночного видения.
Правительство Великобритании в начале мая объявило о предоставлении Киеву военной помощи на $375 млн. В канцелярии премьер-министра отмечали, что очередной пакет помощи будет включать средства радиоэлектронной борьбы, в том числе оборудование для глушения сигнала GPS, мобильные радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, а также приборы ночного видения. Украинской стороне также передадут более 10 бронированных автомобилей Toyota Landcruiser и грузовые беспилотники.
При этом министр обороны королевства Бен Уоллес отмечал, что Великобритания не поставляла Киеву оружие дальнего радиуса действия, которое Украина могла бы использовать для ударов по целям внутри России.