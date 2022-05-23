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Захарова: Зеленский легализует захват Украины Польшей

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский, предоставляя особый статус гражданам Польши, легализует захват украинского государства польской стороной, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Зеленский обратился к парламенту с просьбой утвердить особые права для граждан Польши, «по сути разрешая им все». «Согласно утечкам в СМИ, речь идёт о том, чтобы приравнять права поляков к правам украинцев за исключением права голоса. Казус суверенитета, иначе не скажешь», – отметила Захарова.

Представитель российского МИДа подчеркивает, что таким образом не сепаратисты, а сам президент покушается на целостность государства, так как передает права на территории гражданам другой страны, и что Зеленского не интересует суверенитет Украины и он думает, кому его отдать. «Если киевский режим так активно разбрасывается своей независимостью, своей незалежностью, то какие у украинской администрации вообще могут быть претензии к крымчанам?», – написала Захарова.  

Она добавила, что возникают вопросы, «за сколько, сколько раз и  насколько глубоко провести интеграцию в удобной для Запада форме». «Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, 8 лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное – легализуя де-факто захват своей страны», – подчеркнула Захарова.

О том, что Зеленский может внести в Верховную Раду документ об особом статусе граждан Польши на Украине, 22 мая сообщило Радио Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда 6 мая выражал надежду, что между его страной и Украиной не будет границ, а народы смогут «вместе жить на этой земле».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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