Захарова: Зеленский легализует захват Украины Польшей

Представитель российского МИДа подчеркивает, что таким образом не сепаратисты, а сам президент покушается на целостность государства, так как передает права на территории гражданам другой страны, и что Зеленского не интересует суверенитет Украины и он думает, кому его отдать. «Если киевский режим так активно разбрасывается своей независимостью, своей незалежностью, то какие у украинской администрации вообще могут быть претензии к крымчанам?», – написала Захарова.