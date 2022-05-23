Захарова: Зеленский легализует захват Украины Польшей
Президент Украины Владимир Зеленский, предоставляя особый статус гражданам Польши, легализует захват украинского государства польской стороной, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Зеленский обратился к парламенту с просьбой утвердить особые права для граждан Польши, «по сути разрешая им все». «Согласно утечкам в СМИ, речь идёт о том, чтобы приравнять права поляков к правам украинцев за исключением права голоса. Казус суверенитета, иначе не скажешь», – отметила Захарова.
Представитель российского МИДа подчеркивает, что таким образом не сепаратисты, а сам президент покушается на целостность государства, так как передает права на территории гражданам другой страны, и что Зеленского не интересует суверенитет Украины и он думает, кому его отдать. «Если киевский режим так активно разбрасывается своей независимостью, своей незалежностью, то какие у украинской администрации вообще могут быть претензии к крымчанам?», – написала Захарова.
Она добавила, что возникают вопросы, «за сколько, сколько раз и насколько глубоко провести интеграцию в удобной для Запада форме». «Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, 8 лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное – легализуя де-факто захват своей страны», – подчеркнула Захарова.