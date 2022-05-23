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Правительство может получить возможность покрывать дефицит бюджета из ФНБ

Ведомости

24 мая депутаты Госдумы рассмотрят во втором и третьем чтении законопроект, который позволит правительству без внесения поправок в федеральный бюджет направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022 г. на покрытие дефицита бюджета, сообщил «Интерфакс».

Согласно документу правительство России сможет без внесения поправок в бюджет направлять средства ФНБ на покрытие дефицита бюджета, в том числе на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга, предоставление бюджетных кредитов субъектам, на исполнение публичных нормативных обязательств в случае недостаточности бюджетных ассигнований, а также на иные цели, определенные правительством.

27 апреля «Прайм» со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова сообщал, что дефицит бюджета в 2022 г. составит 1,6 трлн руб. – на такую сумму российский бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов. По его словам, конечный объем будет зависеть от других антикризисных мер. Силуанов при этом пояснил, что речь идет о «кассовом разрыве», потому что дефицит возник на фоне отсрочки по уплате взносов, то есть эти деньги должны поступить в казну в следующем году.

По данным на 1 мая, объем ФНБ составил 11,005 трлн руб., или 8,3% ВВП, уточняли в Минфине. По данным на 1 апреля его объем составлял 13,052 трлн руб. (9,8% ВВП), таким образом, снижение за месяц составило 2,05 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных