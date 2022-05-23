Правительство может получить возможность покрывать дефицит бюджета из ФНБ

27 апреля «Прайм» со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова сообщал, что дефицит бюджета в 2022 г. составит 1,6 трлн руб. – на такую сумму российский бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов. По его словам, конечный объем будет зависеть от других антикризисных мер. Силуанов при этом пояснил, что речь идет о «кассовом разрыве», потому что дефицит возник на фоне отсрочки по уплате взносов, то есть эти деньги должны поступить в казну в следующем году.