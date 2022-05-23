Правительство может получить возможность покрывать дефицит бюджета из ФНБ
24 мая депутаты Госдумы рассмотрят во втором и третьем чтении законопроект, который позволит правительству без внесения поправок в федеральный бюджет направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022 г. на покрытие дефицита бюджета, сообщил «Интерфакс».
Согласно документу правительство России сможет без внесения поправок в бюджет направлять средства ФНБ на покрытие дефицита бюджета, в том числе на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга, предоставление бюджетных кредитов субъектам, на исполнение публичных нормативных обязательств в случае недостаточности бюджетных ассигнований, а также на иные цели, определенные правительством.
27 апреля «Прайм» со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова сообщал, что дефицит бюджета в 2022 г. составит 1,6 трлн руб. – на такую сумму российский бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов. По его словам, конечный объем будет зависеть от других антикризисных мер. Силуанов при этом пояснил, что речь идет о «кассовом разрыве», потому что дефицит возник на фоне отсрочки по уплате взносов, то есть эти деньги должны поступить в казну в следующем году.
По данным на 1 мая, объем ФНБ составил 11,005 трлн руб., или 8,3% ВВП, уточняли в Минфине. По данным на 1 апреля его объем составлял 13,052 трлн руб. (9,8% ВВП), таким образом, снижение за месяц составило 2,05 трлн руб.