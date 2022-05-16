Объем Фонда национального благосостояния за месяц сократился на 2 трлн рублей

В Минфине уточнили, что сейчас на счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 38,6 млрд евро, 4,18 млрд фунтов стерлингов, 600,3 млрд японских иен, 226,78 млрд китайских юаней, 405,7 т золота в обезличенной форме и 92,79 млрд руб. На депозитах ВЭБ.РФ размещено 529,77 млрд руб., в долговых обязательствах иностранных государств – $3 млрд и др. В акции Сбербанка вложено 1,43 трлн руб., «Аэрофлота» – 25,77 млрд руб., Дом.РФ – $50 млрд.