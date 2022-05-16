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Экономика

Объем Фонда национального благосостояния за месяц сократился на 2 трлн рублей

Ведомости

По данным на 1 мая 2022 г. объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 11,005 трлн руб., или 8,3% ВВП, сообщили в Минфине. По данным на 1 апреля его объем составлял 13,052 трлн руб. (9,8% ВВП), таким образом, снижение за месяц составило 2,05 трлн руб.

Объем ФНБ на 1 мая эквивалентен $154,9 млрд – сокращение объема фонда в валюте составило порядка $280 млн.

В Минфине уточнили, что сейчас на счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 38,6 млрд евро, 4,18 млрд фунтов стерлингов, 600,3 млрд японских иен, 226,78 млрд китайских юаней, 405,7 т золота в обезличенной форме и 92,79 млрд руб. На депозитах ВЭБ.РФ размещено 529,77 млрд руб., в долговых обязательствах иностранных государств – $3 млрд и др. В акции Сбербанка вложено 1,43 трлн руб., «Аэрофлота» – 25,77 млрд руб., Дом.РФ – $50 млрд.

«По состоянию на 1 мая 2022 г. объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 7,88 трлн руб., или $110,89 млн, – 5,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 г.», – говорится в сообщении Минфина.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 г. составил 11,3 млрд руб., что эквивалентно $137,2 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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