Газета
Политика

Лавров: Россия «подумает» над перезапуском отношений с Западом

Ведомости

Россия подумает, нужно ли ей будет налаживать дипломатические отношения со странами Запада, когда они этого захотят, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках проекта гимназии имени Примакова «Сто вопросов лидеру».

«Когда они переживут свою "остервенелость" и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень», — заявил Лавров.

По его словам, Россия сейчас не просто создает процесс импортозамещения: она должна прекратить зависеть от поставок чего бы то ни было из западных стран для обеспечения и развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы страны. Лавров отметил, что Москва будет полагаться только на себя и на страны, которые доказали свою надежность и не «пляшут под чужую дудку». «Если западные страны одумаются и будут предлагать какие-то формы сотрудничества, то мы будем решать», — подчеркнул он.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели несколько раундов санкций. Сейчас страны ЕС обсуждают шестой пакет санкций, в который может войти отключение от системы SWIFT Сбербанка и двух других кредитных организаций, ограничения государственных СМИ России, а также нефтяное эмбарго, которое страны не могут согласовать с начала мая. Также после начала военной операции власти стран Запада начали высылать часть российских дипломатов из своих столиц. МИД России в ответ уже выслал дипломатов нескольких стран из Москвы.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных