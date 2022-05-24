Лавров: Россия «подумает» над перезапуском отношений с Западом
Россия подумает, нужно ли ей будет налаживать дипломатические отношения со странами Запада, когда они этого захотят, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках проекта гимназии имени Примакова «Сто вопросов лидеру».
«Когда они переживут свою "остервенелость" и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень», — заявил Лавров.
По его словам, Россия сейчас не просто создает процесс импортозамещения: она должна прекратить зависеть от поставок чего бы то ни было из западных стран для обеспечения и развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы страны. Лавров отметил, что Москва будет полагаться только на себя и на страны, которые доказали свою надежность и не «пляшут под чужую дудку». «Если западные страны одумаются и будут предлагать какие-то формы сотрудничества, то мы будем решать», — подчеркнул он.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели несколько раундов санкций. Сейчас страны ЕС обсуждают шестой пакет санкций, в который может войти отключение от системы SWIFT Сбербанка и двух других кредитных организаций, ограничения государственных СМИ России, а также нефтяное эмбарго, которое страны не могут согласовать с начала мая. Также после начала военной операции власти стран Запада начали высылать часть российских дипломатов из своих столиц. МИД России в ответ уже выслал дипломатов нескольких стран из Москвы.