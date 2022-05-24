Лавров: Россия «подумает» над перезапуском отношений с Западом

По его словам, Россия сейчас не просто создает процесс импортозамещения: она должна прекратить зависеть от поставок чего бы то ни было из западных стран для обеспечения и развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы страны. Лавров отметил, что Москва будет полагаться только на себя и на страны, которые доказали свою надежность и не «пляшут под чужую дудку». «Если западные страны одумаются и будут предлагать какие-то формы сотрудничества, то мы будем решать», — подчеркнул он.