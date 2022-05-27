Канцлер Австрии проведет телефонные переговоры с Путиным 27 мая
Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует в пятницу провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, следует из сообщения Нехаммера в Twitter.
«После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером [Украины] Денисом Шмыгалем, [генсеком ООН] Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом я намерен сегодня во второй половине дня переговорить по телефону с президентом России [Владимиром] Путиным», — написал он.
По словам Нехаммера, этот разговор будет вкладом Австрии в рамках ее активной политики нейтралитета. Только диалог может продолжить путь к миру на Украине, добавил он.
Путин и Нехаммер провели переговоры в Москве 11 апреля. Тогда австрийский канцлер заявил, что их разговор был «очень жестким и откровенным». Нехаммер призвал Путина открыть гуманитарные коридоры. Однако «самым важным» посланием канцлера стало то, что происходящее на Украине «должно, наконец, закончиться», добавили в его канцелярии.