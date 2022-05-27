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Политика

Канцлер Австрии проведет телефонные переговоры с Путиным 27 мая

Ведомости

Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует в пятницу провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, следует из сообщения Нехаммера в Twitter. 

«После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером [Украины] Денисом Шмыгалем, [генсеком ООН] Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом я намерен сегодня во второй половине дня переговорить по телефону с президентом России [Владимиром] Путиным», — написал он.

По словам Нехаммера, этот разговор будет вкладом Австрии в рамках ее активной политики нейтралитета. Только диалог может продолжить путь к миру на Украине, добавил он.

Путин и Нехаммер провели переговоры в Москве 11 апреля. Тогда австрийский канцлер заявил, что их разговор был «очень жестким и откровенным». Нехаммер призвал Путина открыть гуманитарные коридоры. Однако «самым важным» посланием канцлера стало то, что происходящее на Украине «должно, наконец, закончиться», добавили в его канцелярии.

Ранее по теме: Австрийский канцлер приехал в Москву обсуждать газ и перемирие

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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