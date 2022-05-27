Канцлер Австрии проведет телефонные переговоры с Путиным 27 мая

Путин и Нехаммер провели переговоры в Москве 11 апреля. Тогда австрийский канцлер заявил, что их разговор был «очень жестким и откровенным». Нехаммер призвал Путина открыть гуманитарные коридоры. Однако «самым важным» посланием канцлера стало то, что происходящее на Украине «должно, наконец, закончиться», добавили в его канцелярии.