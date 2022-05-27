Минсельхоз планирует запретить вывоз риса из России до конца года
Министерство сельского хозяйства России подготовило законопроект, предполагающий введение временного запрета на вывоз из страны риса и рисовой крупы, следует из проекта постановления, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Временный запрет будет действовать в период с 1 июля по 31 декабря 2022 г., решение не будет распространяться на рис, вывозимый в государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), для оказания гуманитарной помощи, в рамках международных межправительственных соглашений, в рамках транзитных перевозок, если рис вывозится в качестве припасов, для обеспечения деятельности воинских формирований России и для обеспечения деятельности российских организаций на территории Байконура и на архипелаге Шпицберген.
В случае принятия законопроекта вывозить рис можно будет в республики Абхазия, Южная Осетия, Донецкую народную республику и Луганскую народную республику, а также физлицам для личного пользования.
10 марта подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение о введении временного запрета на экспорт сахара, пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 августа 2022 г. Продажи зерна в страны ЕАЭС, куда входит и Казахстан, запрещены до 30 июня. Кроме того, до 31 августа действует запрет на вывоз сахара за границу.