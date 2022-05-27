Минсельхоз планирует запретить вывоз риса из России до конца года

Временный запрет будет действовать в период с 1 июля по 31 декабря 2022 г., решение не будет распространяться на рис, вывозимый в государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), для оказания гуманитарной помощи, в рамках международных межправительственных соглашений, в рамках транзитных перевозок, если рис вывозится в качестве припасов, для обеспечения деятельности воинских формирований России и для обеспечения деятельности российских организаций на территории Байконура и на архипелаге Шпицберген.