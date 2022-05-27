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Янукович: политика Украины грозит ей потерей государственности

Ведомости

Политика нынешних властей Украины грозит ей потерей государственности, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович. Его обращение на Facebook (принадлежат компании Meta, которая объявлена запрещенной в России экстремистской организацией) опубликовал пресс-секретарь Юрий Кирасир.

«Как ни больно мне сегодня об этом писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны», – пишет Янукович. По словам бывшего президента, на западных границах страны тоже «не все так просто», и Польша «еще хранит в памяти» времена, когда часть территорий Украины принадлежали ей.

«Нынешнее ситуативное сближение с Польшей грозит ситуацией, когда Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с ней, поскольку возникает угроза ее экономической несостоятельности защищать свой суверенитет. Это и станет итогом реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний майдан», – рассказал Янукович.

Экс-глава государства подчеркнул, что Украине придется сесть за стол переговоров с Россией, и этому будет способствовать в том числе и Запад, который не может бесконечно обеспечивать страну поставками оружия. По его словам, глав западных стран беспокоят только голоса избирателей, и они понимают, ухудшение уровня жизни их граждан приведет к укреплению оппозиции.

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«Как только правящие партии и их лидеры почувствуют, что продолжение военной поддержки Украины грозит им потерей власти, они немедленно найдут множество причин, чтобы эту помощь прекратить либо свести ее к минимуму», – считает Янукович.

Он предположил, что мирный договор в итоге может быть подписан не в пользу Украины, и заявил, что ему «больно говорить об этом публично». «С Россией нельзя говорить с позиции силы, ни при каких обстоятельствах. Необходим глубокий диалог», – отметил Янукович.   

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин ранее заявил, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от «российской агрессии». Стороны предварительно договорились, что она пройдет без мандата НАТО, но с участием «желающих государств».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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