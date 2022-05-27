Янукович: политика Украины грозит ей потерей государственности

«Как ни больно мне сегодня об этом писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны», – пишет Янукович. По словам бывшего президента, на западных границах страны тоже «не все так просто», и Польша «еще хранит в памяти» времена, когда часть территорий Украины принадлежали ей.