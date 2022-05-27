Янукович: политика Украины грозит ей потерей государственности
Политика нынешних властей Украины грозит ей потерей государственности, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович. Его обращение на Facebook (принадлежат компании Meta, которая объявлена запрещенной в России экстремистской организацией) опубликовал пресс-секретарь Юрий Кирасир.
«Как ни больно мне сегодня об этом писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны», – пишет Янукович. По словам бывшего президента, на западных границах страны тоже «не все так просто», и Польша «еще хранит в памяти» времена, когда часть территорий Украины принадлежали ей.
«Нынешнее ситуативное сближение с Польшей грозит ситуацией, когда Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с ней, поскольку возникает угроза ее экономической несостоятельности защищать свой суверенитет. Это и станет итогом реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний майдан», – рассказал Янукович.
Экс-глава государства подчеркнул, что Украине придется сесть за стол переговоров с Россией, и этому будет способствовать в том числе и Запад, который не может бесконечно обеспечивать страну поставками оружия. По его словам, глав западных стран беспокоят только голоса избирателей, и они понимают, ухудшение уровня жизни их граждан приведет к укреплению оппозиции.
«Как только правящие партии и их лидеры почувствуют, что продолжение военной поддержки Украины грозит им потерей власти, они немедленно найдут множество причин, чтобы эту помощь прекратить либо свести ее к минимуму», – считает Янукович.
Он предположил, что мирный договор в итоге может быть подписан не в пользу Украины, и заявил, что ему «больно говорить об этом публично». «С Россией нельзя говорить с позиции силы, ни при каких обстоятельствах. Необходим глубокий диалог», – отметил Янукович.
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин ранее заявил, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от «российской агрессии». Стороны предварительно договорились, что она пройдет без мандата НАТО, но с участием «желающих государств».