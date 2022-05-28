Шольц и Макрон призвали Путина к диалогу с Зеленским
Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц призвали президента России Владимира Путина провести прямые переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и вывести войска РФ с территории Украины. Об этом со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта сообщает ТАСС.
Телефонный разговор Путина с канцлером ФРГ и французским президентом о ситуации на Украине состоялся по инициативе Германии и Франции. Беседа длилась 90 минут, сообщил Хебештрайт.
«Канцлер и французский президент при этом настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск. Они призвали российского президента к серьезным прямым переговорам с украинским президентом и поиску дипломатического решения конфликта», — рассказали в кабмине ФРГ.
В Кремле в свою очередь сообщили, что Путин «в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции». Он рассказал Макрону и Шольцу о соблюдении российскими военнослужащими норм международного гуманитарного права и сообщил, как организована «системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобождённых городах Донбасса».
Президент подчеркнул, что переговоры с украинской стороной находятся «в замороженном состоянии» по вине Киева. Россия, по словам Путина, открыта к возобновлению диалога. Глава государства также предупредил о рисках дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса в связи с поставками Западом оружия на Украину.
В этом же разговоре российский лидер призвал западные страны снять антироссийские санкции и заявил о готовности России способствовать напряженности на мировом продовольственном рынке.