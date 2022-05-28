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Шольц и Макрон призвали Путина к диалогу с Зеленским

Ведомости

Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц призвали президента России Владимира Путина провести прямые переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и вывести войска РФ с территории Украины. Об этом со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта сообщает ТАСС.

Телефонный разговор Путина с канцлером ФРГ и французским президентом о ситуации на Украине состоялся по инициативе Германии и Франции. Беседа длилась 90 минут, сообщил Хебештрайт.

«Канцлер и французский президент при этом настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск. Они призвали российского президента к серьезным прямым переговорам с украинским президентом и поиску дипломатического решения конфликта», — рассказали в кабмине ФРГ.

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В Кремле в свою очередь сообщили, что Путин «в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции». Он рассказал Макрону и Шольцу о соблюдении российскими военнослужащими норм международного гуманитарного права и сообщил, как организована «системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобождённых городах Донбасса».

Президент подчеркнул, что переговоры с украинской стороной находятся «в замороженном состоянии» по вине Киева. Россия, по словам Путина, открыта к возобновлению диалога. Глава государства также предупредил о рисках дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса в связи с поставками Западом оружия на Украину.

В этом же разговоре российский лидер призвал западные страны снять антироссийские санкции и заявил о готовности России способствовать напряженности на мировом продовольственном рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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