Шольц и Макрон призвали Путина к диалогу с Зеленским

В Кремле в свою очередь сообщили, что Путин «в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции». Он рассказал Макрону и Шольцу о соблюдении российскими военнослужащими норм международного гуманитарного права и сообщил, как организована «системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобождённых городах Донбасса».