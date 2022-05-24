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Зеленский назвал условие для возобновления переговоров с Россией

Ведомости

Украина возобновит переговорный процесс с Россией после того, как вернет все утраченные после начала спецоперации территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

По словам Зеленского, другие страны поддерживают Украину в сложившейся ситуации. «Безусловно, мы должны вернуть все наши территории. Но это, вероятнее всего, будет связано с жертвами. Для начала мы планируем вернуть в состояние до 24 февраля. А потом мы сядем за стол переговоров», – сказал украинский президент.

19 мая замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Россия готова вернуться к переговорам, когда Украина проявит конструктивный подход и ответит на предложения, которые российская сторона направила 15 апреля. По его словам, Украина фактически вышла из переговорного процесса. Переговоры сторон по мирному соглашению начались 28 февраля и проходили в Белоруссии и Турции, а также в режиме онлайн.

Дипломатическое решение конфликта может быть только при «незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих», отмечали ранее Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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