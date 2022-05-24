Зеленский назвал условие для возобновления переговоров с Россией

По словам Зеленского, другие страны поддерживают Украину в сложившейся ситуации. «Безусловно, мы должны вернуть все наши территории. Но это, вероятнее всего, будет связано с жертвами. Для начала мы планируем вернуть в состояние до 24 февраля. А потом мы сядем за стол переговоров», – сказал украинский президент.