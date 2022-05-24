Зеленский назвал условие для возобновления переговоров с Россией
Украина возобновит переговорный процесс с Россией после того, как вернет все утраченные после начала спецоперации территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
По словам Зеленского, другие страны поддерживают Украину в сложившейся ситуации. «Безусловно, мы должны вернуть все наши территории. Но это, вероятнее всего, будет связано с жертвами. Для начала мы планируем вернуть в состояние до 24 февраля. А потом мы сядем за стол переговоров», – сказал украинский президент.
19 мая замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Россия готова вернуться к переговорам, когда Украина проявит конструктивный подход и ответит на предложения, которые российская сторона направила 15 апреля. По его словам, Украина фактически вышла из переговорного процесса. Переговоры сторон по мирному соглашению начались 28 февраля и проходили в Белоруссии и Турции, а также в режиме онлайн.
Дипломатическое решение конфликта может быть только при «незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих», отмечали ранее Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц.