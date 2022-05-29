Минобороны заявило об уничтожении арсенала ВСУ в Кривом Роге

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов российской авиации уничтожены более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.