Минобороны заявило об уничтожении арсенала ВСУ в Кривом Роге
Российские ракеты уничтожили крупный арсенал вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны РФ.
«Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Помимо этого ракеты воздушного базирования ударили по трем пунктам управления, 25 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и двум артиллерийским батареям на огневых позициях.
Российские Вооруженные силы, по данным Минобороны, уничтожили также пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаевки, пять складов боеприпасов в ДНР, ЛНР и Харьковской области.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов российской авиации уничтожены более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
За последние сутки средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 и уничтожили четыре беспилотника, также был перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч».
Накануне министерство отчиталось об освобождении города Красный Лиман «в результате совместных действий подразделений народной милиции Донецкой народной республики и российских Вооруженных сил».