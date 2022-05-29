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Минобороны заявило об уничтожении арсенала ВСУ в Кривом Роге

Ведомости

Российские ракеты уничтожили крупный арсенал вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны РФ.

«Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Помимо этого ракеты воздушного базирования ударили по трем пунктам управления, 25 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и двум артиллерийским батареям на огневых позициях. 

Российские Вооруженные силы, по данным Минобороны, уничтожили также пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаевки, пять складов боеприпасов в ДНР, ЛНР и Харьковской области.

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«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов российской авиации уничтожены более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

За последние сутки средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 и уничтожили четыре беспилотника, также был перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч».

Накануне министерство отчиталось об освобождении города Красный Лиман «в результате совместных действий подразделений народной милиции Донецкой народной республики и российских Вооруженных сил».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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