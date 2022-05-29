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Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab

Ведомости

Польша поставила украинской армии 18 самоходных пушечных гаубиц Krab и обучила работе с ними «сотню украинских артиллеристов», передает «Польское радио». О поставках польского вооружения Киеву сообщил заместитель министра обороны республики Войцех Скуркевич.

Он не стал раскрывать подробности передачи вооружения, поскольку они «строго секретны». «В каждом случае решение принимает совет министров. Поэтому прямо говорить о подробностях я не вправе», — сказал Скуркевич. 

Как пишет «Польское радио», гаубицы Krab производит компания Huta Stalowa Wola: гусеничное шасси изготавливают по корейской лицензии, а орудие калибра 155 мм является модификацией британского. Уточняется, что в минуту Krab может выстрелить шесть раз, а максимальная дальность стрельбы составляет 40 км.

Ранее по теме: NYT: США одобрили поставку Киеву реактивных систем залпового огня

С учетом польской помощи на вооружении Украины есть не менее 24 западных самоходных гаубиц. Ранее шесть единиц аналогичной техники передала Франция, отмечает издание. 

Варшава поставила Украине гаубицы после вступления в силу закона, который упрощает передачу оружия Киеву. После США республика «является вторым крупнейшим донором вооружений для Украины», пишет «Польское радио». Ранее состоялась отправка около 250 танков Т-72, самоходных гаубиц 2S1 Goździk, реактивных установок «Град» и ракет класса «воздух - воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27.

Кроме того, Киев получил из Польши дроны WB Electonics, беспилотники Warmate, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и большое количество боеприпасов.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия поставит Украине современные танки и гаубицы и начнет обучение украинских военнослужащих.

«Германия и Нидерланды смогут сообща поставить гаубицы, потому что одна страна не может поставить все, потому что у нас самих есть недостача. Но Германия предоставит семь гаубиц, и мы сейчас начнем обучение, которое необходимо для этого», — подчеркнула министр.

Бербок также отметила, что поставки будут завершены до окончания обучения украинских военнослужащих, чтобы, «когда гаубицы пришли, солдаты были бы соответствующим образом обучены».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных