Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab

«Германия и Нидерланды смогут сообща поставить гаубицы, потому что одна страна не может поставить все, потому что у нас самих есть недостача. Но Германия предоставит семь гаубиц, и мы сейчас начнем обучение, которое необходимо для этого», — подчеркнула министр.