Песков исключил участие Зеленского в переговорах Путина и Эрдогана
Участие президента Украины Владимира Зеленского в телефонном разговоре лидеров России и Турции не планируется, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
В Кремле уточнили, что 30 мая состоится «двусторонний формат» переговоров.
Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании провести в понедельник телефонные переговоры с Путиным и Зеленским, сообщал телеканал NTV.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц призвали президента России провести прямые переговоры с Зеленским и вывести войска РФ с территории Украины.
Москва будет готова вернуться к переговорам с Киевом, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России, заявил ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко.