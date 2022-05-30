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Назарбаев поддержал поправки в Конституцию Казахстана о его статусе

Ведомости

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал внесение поправок в Конституцию страны, в том числе исключение из нее положений о его статусе. Об этом политик заявил в интервью политологу Данияру Ашимбаеву. 

«Да, за мной оставались определенные полномочия. Но это было сделано для плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите. В соответствии с Конституцией я передал свои полномочия президента председателю сената Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. На последующих всенародных выборах он одержал победу. Все эти годы я всячески поддерживал его действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз», — заявил Назарбаев.

Он рассказал, что 5 июня примет участие в голосовании по поправкам. Назарбаев отметил, что Конституция — «живой механизм, который отражает перемены в жизни страны». «В целом я считаю, что каждое поколение имеет право вносить изменения в Основной закон, если это является насущным велением времени и будет способствовать прогрессу, демократическому развитию общества», — подчеркнул он.

В конце апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию. Поправками предлагается сократить полномочия президента, усилить роль парламента страны и местных правоохранительных органов, создать Конституционный суд. Также предлагается закрепить окончательную отмену смертной казни и исключить положения о статусе первого президента страны. 

В конце апреля член рабочей группы, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов сообщил, что власти Каазхстана хотят закрепить в Конституции статус Назарбаева как «основателя независимого Казахстана». По его словам, рабочая группа пришла к выводу, что статус Назарбаева нужно закрепить в самой Конституции, а не только в отдельном Конституционном законе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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