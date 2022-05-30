Назарбаев поддержал поправки в Конституцию Казахстана о его статусе
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал внесение поправок в Конституцию страны, в том числе исключение из нее положений о его статусе. Об этом политик заявил в интервью политологу Данияру Ашимбаеву.
«Да, за мной оставались определенные полномочия. Но это было сделано для плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите. В соответствии с Конституцией я передал свои полномочия президента председателю сената Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. На последующих всенародных выборах он одержал победу. Все эти годы я всячески поддерживал его действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз», — заявил Назарбаев.
Он рассказал, что 5 июня примет участие в голосовании по поправкам. Назарбаев отметил, что Конституция — «живой механизм, который отражает перемены в жизни страны». «В целом я считаю, что каждое поколение имеет право вносить изменения в Основной закон, если это является насущным велением времени и будет способствовать прогрессу, демократическому развитию общества», — подчеркнул он.
В конце апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию. Поправками предлагается сократить полномочия президента, усилить роль парламента страны и местных правоохранительных органов, создать Конституционный суд. Также предлагается закрепить окончательную отмену смертной казни и исключить положения о статусе первого президента страны.
В конце апреля член рабочей группы, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов сообщил, что власти Каазхстана хотят закрепить в Конституции статус Назарбаева как «основателя независимого Казахстана». По его словам, рабочая группа пришла к выводу, что статус Назарбаева нужно закрепить в самой Конституции, а не только в отдельном Конституционном законе.