Статус Назарбаева как «основателя независимого Казахстана» закрепят в Конституции
Власти Казахстана закрепят в обновленной Конституции статус первого президента страны Нурсултана Назарбаева как «основателя независимого Казахстана», сообщил член рабочей группы, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов.
«Первый президент Республики Казахстан – это основатель независимого Казахстана. То есть этот статус будет определен. Это будет иметь, я думаю, большое значение, потому что те заслуги, тот объективный факт, который есть, — вы все видели, это весь мир видит — он будет закреплен в Конституции», — заявил Абдрасулов (цитата по «Sputnik Казахстан»). По его словам, рабочая группа пришла к выводу, что статус Назарбаева нужно закрепить в самой Конституции, а не только в отдельном Конституционном законе.
5 января Назарбаев передал президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву пост главы Совета безопасности, впоследствии парламент одобрил законопроекты об отмене пожизненного председательства елбасы в Ассамблее народа Казахстана и Совбезе. В феврале нижняя палата парламента страны одобрила поправку сената, которой предлагается отменить согласование инициатив во внутренней и внешней политике с Назарбаевым. Этому предшествовали протесты в Казахстане в январе этого года, после них Назарбаев и ряд его родственников лишились крупных должностей.
В марте Токаев предложил программу комплексной модернизации политической системы страны. Президент предложил перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, законодательно запретить президенту быть членом какой-либо партии в период нахождения на посту, а его родственникам — занимать высокопоставленные должности в стране.