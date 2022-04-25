Статус Назарбаева как «основателя независимого Казахстана» закрепят в Конституции

«Первый президент Республики Казахстан – это основатель независимого Казахстана. То есть этот статус будет определен. Это будет иметь, я думаю, большое значение, потому что те заслуги, тот объективный факт, который есть, — вы все видели, это весь мир видит — он будет закреплен в Конституции», — заявил Абдрасулов (цитата по «Sputnik Казахстан»). По его словам, рабочая группа пришла к выводу, что статус Назарбаева нужно закрепить в самой Конституции, а не только в отдельном Конституционном законе.