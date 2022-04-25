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Статус Назарбаева как «основателя независимого Казахстана» закрепят в Конституции

Ведомости

Власти Казахстана закрепят в обновленной Конституции статус первого президента страны Нурсултана Назарбаева как «основателя независимого Казахстана», сообщил член рабочей группы, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов.

«Первый президент Республики Казахстан – это основатель независимого Казахстана. То есть этот статус будет определен. Это будет иметь, я думаю, большое значение, потому что те заслуги, тот объективный факт, который есть, — вы все видели, это весь мир видит — он будет закреплен в Конституции», — заявил Абдрасулов (цитата по «Sputnik Казахстан»). По его словам, рабочая группа пришла к выводу, что статус Назарбаева нужно закрепить в самой Конституции, а не только в отдельном Конституционном законе.

5 января Назарбаев передал президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву пост главы Совета безопасности, впоследствии парламент одобрил законопроекты об отмене пожизненного председательства елбасы в Ассамблее народа Казахстана и Совбезе. В феврале нижняя палата парламента страны одобрила поправку сената, которой предлагается отменить согласование инициатив во внутренней и внешней политике с Назарбаевым. Этому предшествовали протесты в Казахстане в январе этого года, после них Назарбаев и ряд его родственников лишились крупных должностей.

В марте Токаев предложил программу комплексной модернизации политической системы страны. Президент предложил перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, законодательно запретить президенту быть членом какой-либо партии в период нахождения на посту, а его родственникам — занимать высокопоставленные должности в стране.

Ранее по теме: Парламент Казахстана одобрил отмену согласования госинициатив с Назарбаевым
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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