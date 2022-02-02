Парламент Казахстана одобрил отмену согласования госинициатив с Назарбаевым
Нижняя палата парламента Казахстана одобрила поправку сената, которой предлагается отменить согласование инициатив во внутренней и внешней политике с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, сообщил «Интерфакс». Законопроект считается принятым парламентом и будет отправлен на подпись президенту Касыму-Жомарту Токаеву.
Инициатива сената предполагает корректировку статуса елбасы (в переводе с казахского означает «лидер нации». — Ред.), которым обладает Назарбаев. Этот статус закреплен в соответствующем законе, принятом в 2000 г., а необходимость согласования с ним государственной политики была закреплена поправками 2010 г.
Также в принятом законопроекте предлагается лишить Назарбаева председательства в Ассамблее народа Казахстана и совете безопасности страны.
Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и сложил полномочия в 2019 г. После этого он сохранил за собой посты главы Совбеза, лидера правящей партии «Нур Отан» и главы АНК. За год до этого, в 2018 г., положение о праве Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез страны было окончательно закреплено.
В апреле 2021 г. Назарбаев объявил, что решил покинуть пост председателя АНК и передать его президенту Касыму-Жомарту Токаеву. В ноябре 2021 г. он покинул пост председателя правящей партии «Нур Отан». Пост главы Совбеза Назарбаев передал Токаеву 5 января на фоне массовых беспорядков в Казахстане. 28 января Токаев был избран председателем правящей партии «Нур Отан».