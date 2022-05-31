В Пентагоне назвали логичным урегулирование конфликта на Украине на переговорах
Урегулирование ситуации на Украине на столом переговоров было бы логичным выбором, однако обе стороны должны прийти к этому выводу самостоятельно, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью Fox News.
«Я полагаю, развязка (конфликта. — "Ведомости") посредством переговоров была бы логичным выбором», — заявил Милли (цитата по ТАСС).
Генерал рассказал, что ситуация на Украине может также закончиться решительной победой одной из сторон или «патовой ситуацией». По его словам, есть много вариантов исхода, но пока нет уверенности, как эта ситуация разрешится.
Россия и Украина начали вести переговоры о мирном соглашении 28 февраля. Стороны провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции, а также онлайн и обменялись письменными предложениями по мирному договору. В мае замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса. По его словам, Москва будет готова вернуться к переговорам, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на ее предложения.
24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев возобновит переговоры с Москвой, когда вернет все утраченные с начала спецоперации территории. Также ранее Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что конфликт можно будет урегулировать дипломатически только при «незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих».