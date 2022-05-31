В Пентагоне назвали логичным урегулирование конфликта на Украине на переговорах

Россия и Украина начали вести переговоры о мирном соглашении 28 февраля. Стороны провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции, а также онлайн и обменялись письменными предложениями по мирному договору. В мае замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса. По его словам, Москва будет готова вернуться к переговорам, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на ее предложения.