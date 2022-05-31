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Политика

В Пентагоне назвали логичным урегулирование конфликта на Украине на переговорах

Ведомости

Урегулирование ситуации на Украине на столом переговоров было бы логичным выбором, однако обе стороны должны прийти к этому выводу самостоятельно, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью Fox News.

«Я полагаю, развязка (конфликта. — "Ведомости") посредством переговоров была бы логичным выбором», — заявил Милли (цитата по ТАСС).

Генерал рассказал, что ситуация на Украине может также закончиться решительной победой одной из сторон или «патовой ситуацией». По его словам, есть много вариантов исхода, но пока нет уверенности, как эта ситуация разрешится.

Россия и Украина начали вести переговоры о мирном соглашении 28 февраля. Стороны провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции, а также онлайн и обменялись письменными предложениями по мирному договору. В мае замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса. По его словам, Москва будет готова вернуться к переговорам, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на ее предложения.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев возобновит переговоры с Москвой, когда вернет все утраченные с начала спецоперации территории. Также ранее Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что конфликт можно будет урегулировать дипломатически только при «незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных