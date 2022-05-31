Боррель допустил введение санкций против патриарха Кирилла
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Я думаю, да. Еще неделю назад я бы ответил утвердительно», — сказал Боррель, отвечая на вопрос журналистов о том, войдет ли патриарх Кирилл в список санкций (цитата по «РИА Новости»).
Введение санкций против главы Русской православной церкви обсуждается странами ЕС с конца апреля. Такое предложение поступило от Литвы. «Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а гублением душ», — заявил тогда глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, власти также рассматривают возможность отделения Литовской православной церкви от Московской патриархии.
В начале мая аналогичную информацию сообщили Аgence France Press со ссылкой на документ и газета New York Times со ссылкой на европейских дипломатов, ознакомившихся с ним. В РЦП, в свою очередь, заявили, что включение патриарха Кирилла в санкционный список Евросоюза «не имеет ничего общего со здравым смыслом».
22 апреля стало известно, что Ватикан принял решение отложить намеченную на июнь встречу папы Римского Франциска и патриарха Кирилла. «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сообщил папа Франциск.