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Боррель допустил введение санкций против патриарха Кирилла

Ведомости

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Я думаю, да. Еще неделю назад я бы ответил утвердительно», — сказал Боррель, отвечая на вопрос журналистов о том, войдет ли патриарх Кирилл в список санкций (цитата по «РИА Новости»).

Введение санкций против главы Русской православной церкви обсуждается странами ЕС с конца апреля. Такое предложение поступило от Литвы. «Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а гублением душ», — заявил тогда глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, власти также рассматривают возможность отделения Литовской православной церкви от Московской патриархии.

В начале мая аналогичную информацию сообщили Аgence France Press со ссылкой на документ и газета New York Times со ссылкой на европейских дипломатов, ознакомившихся с ним. В РЦП, в свою очередь, заявили, что включение патриарха Кирилла в санкционный список Евросоюза «не имеет ничего общего со здравым смыслом».

22 апреля стало известно, что Ватикан принял решение отложить намеченную на июнь встречу папы Римского Франциска и патриарха Кирилла. «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сообщил папа Франциск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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