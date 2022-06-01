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Песков объяснил отставку нескольких высокопоставленных сотрудников МВД

Ведомости

Увольнение генералов МВД с высоких должностей связано с кадровой ротацией, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ротация», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее сегодня РБК со ссылкой на имеющиеся документы сообщил, что президент России Владимир Путин 30 мая отправил в отставку 5 генералов МВД и одного полковника полиции.

11 мая Путин освободил Валерия Балана от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний. Он проработал на этом посту с апреля 2019 г.

Ранее по теме: РБК узнал об увольнении пяти генералов МВД

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных