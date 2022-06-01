Песков объяснил отставку нескольких высокопоставленных сотрудников МВД
Увольнение генералов МВД с высоких должностей связано с кадровой ротацией, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ротация», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Ранее сегодня РБК со ссылкой на имеющиеся документы сообщил, что президент России Владимир Путин 30 мая отправил в отставку 5 генералов МВД и одного полковника полиции.
11 мая Путин освободил Валерия Балана от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний. Он проработал на этом посту с апреля 2019 г.