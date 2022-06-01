Депутат рассказал о снижении потерь России в ходе спецоперации после смены тактики

По его словам, на начальном этапе операции российские военные не применяли оружие, когда заходили на подконтрольную киевской власти территорию. После изменения тактика операция проводится строго по военной науке, в соответствии со всеми руководящими документами, боевыми уставами, наставлениями по применению различных родов войск и видов ВС, добавил депутат.