Депутат рассказал о снижении потерь России в ходе спецоперации после смены тактики
Россия практически перестала нести потери в ходе специальной военной операции на Украине из-за изменения подхода к ведению боевых действий, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Мы практически перестали терять людей. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий», — подчеркнул Картаполов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, на начальном этапе операции российские военные не применяли оружие, когда заходили на подконтрольную киевской власти территорию. После изменения тактика операция проводится строго по военной науке, в соответствии со всеми руководящими документами, боевыми уставами, наставлениями по применению различных родов войск и видов ВС, добавил депутат.
О потерях российских войск во время спецоперации Минобороны отчитывалось дважды — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным российского ведомства, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.
19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале «следующей фазы» спецоперации на Украине. За три недели до этого, 25 марта, Минобороны России заявило, что задачи первого этапа спецоперации «в целом выполнены», после чего можно «сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса»
26 мая замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, генерал-полковник и экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов заявил, что одной из ошибок российской армии в ходе спецоперации стало ожидание, что ее на Украине «будут встречать с цветами».