Генерал Шаманов назвал одну из главных ошибок в операции на Украине

Отвечая на вопрос о том, что ждет Украину после окончания спецоперации, генерал отметил, что это труднопрогнозируемый вопрос. По словам Шаманова, демилитаризация страны параллельно с денацификацией может занять от пяти до десяти лет. При этом на Украине сложным будет «формирование власти, которая не запачкала себя с этими неонацистами». Если этих двух явлений не произойдет, то страна не нужна России в качестве нового субъекта федерации, заключил он.