Генерал Шаманов назвал одну из главных ошибок в операции на Украине
Одной из ошибок российской армии в ходе спецоперации стало ожидание, что ее на Украине «будут встречать с цветами», заявил замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, генерал-полковник и экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов в интервью журналистке Оксане Кравцовой.
«Те, кто рассчитывал, что нас [на Украине] будут встречать с цветами, это одна из главных ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые пять суток спецоперации. Сегодня мы преодолели уже эту составляющую, но еще предстоит немало сделать», — подчеркнул Шаманов.
Отвечая на вопрос о том, что ждет Украину после окончания спецоперации, генерал отметил, что это труднопрогнозируемый вопрос. По словам Шаманова, демилитаризация страны параллельно с денацификацией может занять от пяти до десяти лет. При этом на Украине сложным будет «формирование власти, которая не запачкала себя с этими неонацистами». Если этих двух явлений не произойдет, то страна не нужна России в качестве нового субъекта федерации, заключил он.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.
24 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска сознательно замедляют темпы наступления в рамках спецоперации на Украине, чтобы дать мирным жителям время на эвакуацию. По его словам, Россия продолжит военную операцию на Украине, несмотря на санкции и военную помощь Запада Украине. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил в интервью «Аргументам и фактам», что Россия не гонится за сроками выполнения спецоперации. Военные должны истребить нацизм на Украине на 100%, отметил он.