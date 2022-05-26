Посол ЛНР сообщил о 8 000 украинских пленных в Донбассе
В плен в Донецкой и Луганской областях сдалось около 8 000 украинских военных, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, сообщают «РИА Новости».
По его словам, ежедневно к числу пленных прибавляется около сотни человек. «Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой народной республики, но у нас тоже хватает», — цитирует агентство Мирошника. Посол ЛНР также добавил, что количество погибших и пленных будет расти.
20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. В период с 16 мая, по данным Минобороны, с него вышли и сдались в плен 2439 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что властями ведется работа по возвращению украинских военных с «Азовстали» и их перевозу на подконтрольную Киеву территорию. Но глава Донецкой республики Денис Пушилин отмечал, что сейчас в ДНР ведется работа над созданием трибунала. В МИДе допустили обмен пленными с Украиной только после суда.
Бои за Мариуполь начались в конце февраля и продолжались почти два месяца. В конце апреля Шойгу доложил Путину о взятии всей жилой застройки города под контроль российскими войсками. Остатки украинских подразделений, главным образом полка «Азов» (символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена) и морских пехотинцев ВМСУ, сохраняли контроль над территорией «Азовстали».