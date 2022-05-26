Посол ЛНР сообщил о 8 000 украинских пленных в Донбассе

По его словам, ежедневно к числу пленных прибавляется около сотни человек. «Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой народной республики, но у нас тоже хватает», — цитирует агентство Мирошника. Посол ЛНР также добавил, что количество погибших и пленных будет расти.