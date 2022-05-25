В МИДе допустили обмен пленными с Украиной только после суда
Сдавшиеся боевики из состава полка нацгвардии Украины «Азов» (символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена) будут осуждены, после этого можно будет обсуждать варианты обмена военнопленных, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
«Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены и вынесен приговор. Тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны», — подчеркнул Руденко, комментируя возможность обмена россиянина Вадима Шишимарина (цитата по «РИА Новости»).
23 мая Соломенский райсуд Киева приговорил 21-летнего военного Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны) за совершенное им убийство мирного жителя в Сумской области. Шишимарин признал вину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что у Москвы немного возможностей для защиты Шишимарина на месте, но соответствующие меры будут приниматься по «другим каналам».
После этого генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не исключила, что Шишимарина в будущем могут обменять. Однако она подчеркнула, что это может произойти только в рамках действующего законодательства. Руденко также заявлял, что Россия допускает возможность обсуждения с Украиной обмена пленных, сдавшихся на меткомбинате «Азовсталь» в Мариуполе, если это «не будет противоречить здравому смыслу».
20 мая Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По данным Минобороны, всего с 16 мая сдались в плен на «Азовстали» 2439 человек. С территории меткомбината также были выведены 177 гражданских, в том числе 85 женщин и 47 детей.