В МИДе допустили обмен пленными с Украиной только после суда

После этого генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не исключила, что Шишимарина в будущем могут обменять. Однако она подчеркнула, что это может произойти только в рамках действующего законодательства. Руденко также заявлял, что Россия допускает возможность обсуждения с Украиной обмена пленных, сдавшихся на меткомбинате «Азовсталь» в Мариуполе, если это «не будет противоречить здравому смыслу».