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В МИДе допустили обмен пленными с Украиной только после суда

Ведомости

Сдавшиеся боевики из состава полка нацгвардии Украины «Азов» (символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена) будут осуждены, после этого можно будет обсуждать варианты обмена военнопленных, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены и вынесен приговор. Тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны», — подчеркнул Руденко, комментируя возможность обмена россиянина Вадима Шишимарина (цитата по «РИА Новости»).

23 мая Соломенский райсуд Киева приговорил 21-летнего военного Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны) за совершенное им убийство мирного жителя в Сумской области. Шишимарин признал вину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что у Москвы немного возможностей для защиты Шишимарина на месте, но соответствующие меры будут приниматься по «другим каналам». 

После этого генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не исключила, что Шишимарина в будущем могут обменять. Однако она подчеркнула, что это может произойти только в рамках действующего законодательства. Руденко также заявлял, что Россия допускает возможность обсуждения с Украиной обмена пленных, сдавшихся на меткомбинате «Азовсталь» в Мариуполе, если это «не будет противоречить здравому смыслу».

20 мая Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По данным Минобороны, всего с 16 мая сдались в плен на «Азовстали» 2439 человек. С территории меткомбината также были выведены 177 гражданских, в том числе 85 женщин и 47 детей.

Ранее по теме: Судьба пленных с «Азовстали» остается под вопросом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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