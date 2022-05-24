Генпрокурор Украины допустила обмен осужденного российского военного
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не исключила, что осужденного на пожизненный срок российского военнослужащего Вадима Шишимарина в будущем могут обменять, сообщает «Украинская правда».
Венедиктова подчеркнула, что это может произойти только в рамках действующего законодательства. «У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Можно обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно», – цитирует издание генпрокурора. Более детальных пояснений Венедиктова не дала, сославшись на то, что хотела бы «остаться в компетенции прокурора», а процесс обмена – это уже «политика и дипломатия».
23 мая Соломенский райсуд Киева приговорил 21-летнего военного Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны) за якобы совершенное им убийство мирного жителя в Сумской области. Шишимарин признал вину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что у Москвы нет много возможностей для защиты Шишимарина на месте, но соответствующие меры будут приниматься по «другим каналам».