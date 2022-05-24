Генпрокурор Украины допустила обмен осужденного российского военного

Венедиктова подчеркнула, что это может произойти только в рамках действующего законодательства. «У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Можно обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно», – цитирует издание генпрокурора. Более детальных пояснений Венедиктова не дала, сославшись на то, что хотела бы «остаться в компетенции прокурора», а процесс обмена – это уже «политика и дипломатия».