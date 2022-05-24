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Генпрокурор Украины допустила обмен осужденного российского военного

Ведомости

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не исключила, что осужденного на пожизненный срок российского военнослужащего Вадима Шишимарина в будущем могут обменять, сообщает «Украинская правда».

Венедиктова подчеркнула, что это может произойти только в рамках действующего законодательства. «У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Можно обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно», – цитирует издание генпрокурора. Более детальных пояснений Венедиктова не дала, сославшись на то, что хотела бы «остаться в компетенции прокурора», а процесс обмена – это уже «политика и дипломатия».

23 мая Соломенский райсуд Киева приговорил 21-летнего военного Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны) за якобы совершенное им убийство мирного жителя в Сумской области. Шишимарин признал вину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что у Москвы нет много возможностей для защиты Шишимарина на месте, но соответствующие меры будут приниматься по «другим каналам».

Ранее по теме: Песков усомнился в возможности обмена Медведчука на пленных с «Азовстали»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных