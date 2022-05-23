Песков усомнился в возможности обмена Медведчука на пленных с «Азовстали»
Вряд ли можно говорить о возможности обмена украинских военных, сдавшихся в плен на меткомбинате «Азовсталь» в Мариуполе, на украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука, находящегося под арестом по делу о госизмене. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков повторил ранее высказанную позицию Кремля о том, что Медведчук является гражданином Украины, в связи с чем «он не имеет отношения к России», кроме того, «не является военным». «В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идет о военных и о членах националистических формирований. Поэтому это совершенно разные, так сказать, категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах», — сказал Песков.
Говоря о возможности обмена пленных из состава полка нацгвардии Украины «Азов» (символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена), Песков отметил, что это не прерогатива Кремля. «Не могу ответить на этот вопрос, этим занимаются наши военные. Конкретно этим занимаются военные, и именно они при необходимости будут об этом говорить», — сказал пресс-секретарь президента России. По его словам, обмен пленных идет «постоянно».
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram, что Медведчук, о побеге из-под домашнего ареста которого сообщалось украинскими властями в конце февраля, был задержан в результате спецоперации СБУ. Зеленский тогда предложил обменять политика на взятых в плен украинских военных. Песков на следующий день заявил, что в Кремле будут «внимательно следить» за судьбой Медведчука, однако отметил, что так как он не является военным и гражданином России, то Москва пока не видит оснований для обмена. 19 мая сам Медведчук в видеозаписи, опубликованной СБУ, предложил обменять себя.
После обращения Медведчука телеканал «Россия 1» показал обращение двух британских граждан, Эйдена Эслина и Шона Пиннера, якобы служивших в украинских подразделениях и взятых российской армией в плен, к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой обменять их на украинского политика. 16 апреля жена Медведчука, Оксана Марченко, попросила родственников Эслина и Пиннера обратиться к Джонсону с просьбой организации обмена военнопленных на своего мужа.
67-летний Медведчук — кум Владимира Путина, с 2018 г. возглавлял политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, деятельность приостановлена в марте 2022 г. властями страны из-за «связей» с Россией). До избрания в Верховную раду в 2019 г. он несколько лет входил в трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе. С мая 2021 г. политик находился под домашним арестом по делу о госизмене. В марте суд во Львове заочно арестовал Медведчука, 16 апреля он был арестован без возможности выйти под залог. Тогда же деятельность ОПЗЖ в Раде была прекращена.
По данным Минобороны, на «Азовстали» сдались 2439 украинских военных. С территории меткомбината также были выведены 177 гражданских, в том числе 85 женщин и 47 детей. Ранее сегодня замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва рассматривает возможность переговоров по обмену украинских военных, если это не будет противоречить «здравому смыслу».