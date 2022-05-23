Суд на Украине приговорил российского военного к пожизненному заключению
Соломенский райсуд Киева приговорил 21-летнего российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Шишимарина признали виновным по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны) за убийство мирного жителя в Сумской области. Трансляция заседания суда велась на YouTube-канале «Судебная власть Украины».
В суде военный признал себя виновным и попросил прощения у вдовы погибшего. Адвокат просил оправдать подсудимого.
По версии украинского обвинения, убийство произошло 28 февраля: Шишимарин по приказу командира произвел несколько выстрелов в безоружного человека. Российские официальные ведомства изначально не подтверждали личность подсудимого и его участие в специальной военной операции. Украинская сторона заявляла, что отдавший приказ также задержан, но его имени не называла.
Ранее сегодня в связи с судом над Шишимариным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет много возможностей для защиты его интересов на месте, но соответствующие меры будут приниматься по другим каналам. Что он имел в виду, Песков не уточнил.