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Суд на Украине приговорил российского военного к пожизненному заключению

Ведомости

Соломенский райсуд Киева приговорил 21-летнего российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Шишимарина признали виновным по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны) за убийство мирного жителя в Сумской области. Трансляция заседания суда велась на YouTube-канале «Судебная власть Украины».

В суде военный признал себя виновным и попросил прощения у вдовы погибшего. Адвокат просил оправдать подсудимого.

По версии украинского обвинения, убийство произошло 28 февраля: Шишимарин по приказу командира произвел несколько выстрелов в безоружного человека. Российские официальные ведомства изначально не подтверждали личность подсудимого и его участие в специальной военной операции. Украинская сторона заявляла, что отдавший приказ также задержан, но его имени не называла.

Ранее сегодня в связи с судом над Шишимариным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет много возможностей для защиты его интересов на месте, но соответствующие меры будут приниматься по другим каналам. Что он имел в виду, Песков не уточнил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных