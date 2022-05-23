Суд на Украине приговорил российского военного к пожизненному заключению

Ранее сегодня в связи с судом над Шишимариным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет много возможностей для защиты его интересов на месте, но соответствующие меры будут приниматься по другим каналам. Что он имел в виду, Песков не уточнил.