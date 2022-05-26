Пушилин сообщил о задержании спрятавшихся на «Азовстали» украинских военных

По его словам, они не представляют активной угрозы. Однако утверждать, что на «Азовстали» никого не осталось, можно будет только после того, как подразделения ДНР все проверят, разминируют, разгребут все завалы, отметил глава республики. Он уточнил, что точного срока разминирования территории назвать пока не может.