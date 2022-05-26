Пушилин сообщил о задержании спрятавшихся на «Азовстали» украинских военных
На комбинате «Азовсталь» в Мариуполе обнаружили украинских военнослужащих, спрятавшихся или отставших при сдаче в плен, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то?» — пояснил Пушилин (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, они не представляют активной угрозы. Однако утверждать, что на «Азовстали» никого не осталось, можно будет только после того, как подразделения ДНР все проверят, разминируют, разгребут все завалы, отметил глава республики. Он уточнил, что точного срока разминирования территории назвать пока не может.
20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. В период с 16 мая, по данным Минобороны, с него вышли и сдались в плен 2439 человек.
Ранее сегодня посол ЛНР в России Родион Мирошник также уточнил, что в плен в Донецкой и Луганской областях сдалось около 8000 украинских военных. По его словам, ежедневно к числу пленных прибавляется около сотни человек.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что властями ведется работа по возвращению украинских военных с «Азовстали». Но Пушилин отмечал, что сейчас в ДНР ведется работа над созданием трибунала над националистами. В МИДе допустили обмен пленными с Украиной только после суда.
Бои за Мариуполь начались в конце февраля и продолжались почти два месяца. В конце апреля Шойгу доложил Путину о взятии всей жилой застройки города под контроль российскими войсками. Остатки украинских подразделений, главным образом националистического полка «Азов» (символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена) и морских пехотинцев ВМСУ, сохраняли контроль над территорией «Азовстали».