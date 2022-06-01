Глава ДНР опроверг информацию о своем ранении

«Всё в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были в Мариуполе, подписали договор о побратимстве. С Александром Дмитриевичем [Бегловым] чувствуем себя вполне хорошо», - сказал Пушилин. Информацию о ранении также опровергли «РИА Новости» со ссылкой на источник в Донецке. «Нет, это не правда. Фейк», — ответил собеседник агентства. Ранее сегодня Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между двумя городами.