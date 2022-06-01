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Глава ДНР опроверг информацию о своем ранении

Ведомости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опроверг информацию о том, что получил ранение в районе Красного Лимана, передает RT со ссылкой на своего корреспондента. Ранее украинские СМИ со ссылкой на советника главы МВД Виктора Андрусива заявил о ранении Пушилина в городе.

«Всё в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были в Мариуполе, подписали договор о побратимстве. С Александром Дмитриевичем [Бегловым] чувствуем себя вполне хорошо», - сказал Пушилин. Информацию о ранении также опровергли «РИА Новости» со ссылкой на источник в Донецке. «Нет, это не правда. Фейк», — ответил собеседник агентства. Ранее сегодня Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между двумя городами.

28 мая Минобороны сообщило об освобождении Красного Лимана. «В результате совместных действий подразделений народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман», — говорилось в заявлении оборонного ведомства.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.

Ранее по теме: Минобороны сообщило об освобождении Красного Лимана в ДНР

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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