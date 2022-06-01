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Венгрия потребовала не вводить санкции против патриарха Кирилла

Ведомости

Венгрия потребовала от Евросоюза не включать патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, знакомых с переговорным процессом, Венгрия «разочаровала» послов ЕС, выдвинув дополнительные требования, которые задерживают одобрение шестого пакета санкций против России. «Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл, который возглавляет Русскую православную церковь, был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции», — сообщил один из источников. По его словам, имя патриарха Кирилла не упоминалось лидерами на саммите ЕС в начале этой недели.

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Введение санкций против главы Русской православной церкви обсуждается странами ЕС с конца апреля. Такое предложение поступило от Литвы. Глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис также заявил, что власти рассматривают возможность отделения Литовской православной церкви от Московской патриархии.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель допустил вероятность попадания главы РПЦ в санкционные списки. «Я думаю, да. Еще неделю назад я бы ответил утвердительно», — сказал Боррель, отвечая на вопрос журналистов о том, войдет ли патриарх Кирилл в список санкций. В РПЦ в свою очередь заявили, что включение патриарха Кирилла в санкционный список Евросоюза не имеет ничего общего со здравым смыслом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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