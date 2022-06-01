Венгрия потребовала не вводить санкции против патриарха Кирилла

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель допустил вероятность попадания главы РПЦ в санкционные списки. «Я думаю, да. Еще неделю назад я бы ответил утвердительно», — сказал Боррель, отвечая на вопрос журналистов о том, войдет ли патриарх Кирилл в список санкций. В РПЦ в свою очередь заявили, что включение патриарха Кирилла в санкционный список Евросоюза не имеет ничего общего со здравым смыслом.