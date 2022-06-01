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МИД заявил об «охоте» США на граждан России по всему миру

Ведомости

США продолжают «охоту» на граждан России по всему миру, в том числе по запросам третьих стран, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад российского МИДа «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах».

«На протяжении отчетного периода продолжали фиксироваться инциденты с задержаниями и политически мотивированными преследованиями россиян, в том числе по запросам третьих стран. Не прекращается развязанная американскими властями "охота" на сограждан по всему миру», — указано в докладе.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что на фоне преследования граждан страны знаковым событием является возвращение в Россию «осужденного по сфабрикованному делу Константина Ярошенко, проведшего в американских застенках более десяти лет своей жизни».

В МИДе подчеркнули, что особую тревогу вызывает дискриминация детей с российским гражданством или с русскими корнями в западных странах.

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«Особую тревогу вызывает получившая широкое распространение дискриминация в отношении наиболее уязвимой части соотечественников — детей, имеющих российское гражданство или даже просто русские корни. Унижения и оскорбления учеников со стороны одноклассников при равнодушном отстранении и даже попустительстве со стороны учителей, психологическое давление, целенаправленное создание условий, препятствующих полноценному учебному процессу, — все это свидетельствует о глубине и масштабах распространения в западном сообществе русофобских настроений», — говорится в докладе.

В конце апреля Россия обменяла осужденного в России американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США. Ярошенко задержали в 2010 г. в Либерии и привезли в США, где суд признал его виновным в торговле наркотиками. Летом прошлого года Головинский суд Москвы признал Тревора Рида виновным в применении насилия к представителю власти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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