МИД заявил об «охоте» США на граждан России по всему миру

В конце апреля Россия обменяла осужденного в России американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США. Ярошенко задержали в 2010 г. в Либерии и привезли в США, где суд признал его виновным в торговле наркотиками. Летом прошлого года Головинский суд Москвы признал Тревора Рида виновным в применении насилия к представителю власти.