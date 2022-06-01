МИД заявил об «охоте» США на граждан России по всему миру
США продолжают «охоту» на граждан России по всему миру, в том числе по запросам третьих стран, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад российского МИДа «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах».
«На протяжении отчетного периода продолжали фиксироваться инциденты с задержаниями и политически мотивированными преследованиями россиян, в том числе по запросам третьих стран. Не прекращается развязанная американскими властями "охота" на сограждан по всему миру», — указано в докладе.
В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что на фоне преследования граждан страны знаковым событием является возвращение в Россию «осужденного по сфабрикованному делу Константина Ярошенко, проведшего в американских застенках более десяти лет своей жизни».
В МИДе подчеркнули, что особую тревогу вызывает дискриминация детей с российским гражданством или с русскими корнями в западных странах.
«Особую тревогу вызывает получившая широкое распространение дискриминация в отношении наиболее уязвимой части соотечественников — детей, имеющих российское гражданство или даже просто русские корни. Унижения и оскорбления учеников со стороны одноклассников при равнодушном отстранении и даже попустительстве со стороны учителей, психологическое давление, целенаправленное создание условий, препятствующих полноценному учебному процессу, — все это свидетельствует о глубине и масштабах распространения в западном сообществе русофобских настроений», — говорится в докладе.
В конце апреля Россия обменяла осужденного в России американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США. Ярошенко задержали в 2010 г. в Либерии и привезли в США, где суд признал его виновным в торговле наркотиками. Летом прошлого года Головинский суд Москвы признал Тревора Рида виновным в применении насилия к представителю власти.