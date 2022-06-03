Россия передала США ноту о выходе из меморандума о взаимопонимании по культуре
Россия передала американскому посольству в Москве ноту о расторжении меморандума о взаимопонимании с США в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Действия американцев [по "отмене" русской культуры] привели к тому, что дальнейшее сохранение данного меморандума просто потеряло смысл. Соответствующую ноту с уведомлением мы передали 1 июня в посольство Соединенных Штатов Америки в Москве», — подчеркнула Захарова (цитата по ТАСС).
По ее словам, США поставили под удар наследие русских писателей, композиторов, художников, инженеров и даже топографические названия. Абсурдность и бесперспективность подобной кампании очевидна для всех здравомыслящих, образованных людей, у которых есть интеллект, добавила Захарова. Госдепартамент США ранее выразил сожаление в связи с решением Москвы выйти из соответствующего меморандума. Власти США продолжат приветствовать пребывание в стране российских студентов и ученых.
Россия и США подписали межправительственный меморандум в 1998 г. Тогда страны договорились содействовать взаимному сотрудничеству в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования, архивного дела и СМИ и поощрять развитие культурных обменов для содействия лучшему пониманию культуры друг друга.
В тексте документа говорится, что при сотрудничестве в целом спектре сфер страны решили опираться на меморандум в соответствии с национальным законодательством и международным правом, пока одна из сторон не уведомит другую в письменной форме о противоположном решении.
В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что в западных странах развивается дискриминация всего русского. По словам главы государства, «культура отмены» превратилась в «отмену культуры»: дискриминации подвергаются произведения композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова. Он подчеркнул, что в этих странах также запрещаются русские писатели и их книги, — подобную кампанию «по уничтожению неугодной литературы» проводили нацисты в Германии.