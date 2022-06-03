Россия передала США ноту о выходе из меморандума о взаимопонимании по культуре

По ее словам, США поставили под удар наследие русских писателей, композиторов, художников, инженеров и даже топографические названия. Абсурдность и бесперспективность подобной кампании очевидна для всех здравомыслящих, образованных людей, у которых есть интеллект, добавила Захарова. Госдепартамент США ранее выразил сожаление в связи с решением Москвы выйти из соответствующего меморандума. Власти США продолжат приветствовать пребывание в стране российских студентов и ученых.