Москва и Луганск стали городами-побратимами
Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Луганска Манолис Пилавов подписали совместную декларацию об установлении побратимских отношений между двумя городами, сообщили «РИА Новости».
Также в ходе визита Собянин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Во время поездки Собянин осмотрел несколько объектов городского хозяйства Луганска, в восстановлении которых участвуют специалисты из Москвы.
1 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между городами. Беглов заявлял, что Санкт-Петербург готов помочь в возрождении Мариуполя: установить отраслевые связи между предприятиями, наладить контакты в строительстве, ЖКХ, здравоохранении, образовании, культуре и других сферах.
28 апреля замглавы администрации президента Сергей Кириенко провел первое совещание с губернаторами российских регионов о поддержке Донбасса. Источники «Ведомостей» рассказали, что речь шла о помощи территориям, которые затронула спецоперация, специалистами и необходимыми материалами.