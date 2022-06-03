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Москва и Луганск стали городами-побратимами

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Луганска Манолис Пилавов подписали совместную декларацию об установлении побратимских отношений между двумя городами, сообщили «РИА Новости».

Также в ходе визита Собянин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Во время поездки Собянин осмотрел несколько объектов городского хозяйства Луганска, в восстановлении которых участвуют специалисты из Москвы.

1 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между городами. Беглов заявлял, что Санкт-Петербург готов помочь в возрождении Мариуполя: установить отраслевые связи между предприятиями, наладить контакты в строительстве, ЖКХ, здравоохранении, образовании, культуре и других сферах. 

28 апреля замглавы администрации президента Сергей Кириенко провел первое совещание с губернаторами российских регионов о поддержке Донбасса. Источники «Ведомостей» рассказали, что речь шла о помощи территориям, которые затронула спецоперация, специалистами и необходимыми материалами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных