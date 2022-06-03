Москва и Луганск стали городами-побратимами

Также в ходе визита Собянин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Во время поездки Собянин осмотрел несколько объектов городского хозяйства Луганска, в восстановлении которых участвуют специалисты из Москвы.