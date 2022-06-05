Эрдоган заявил о разрушении на Западе системы обеспечения безопасности

Ранее министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция хочет получить от Финляндии и Швеции письменные гарантии о прекращении поддержки терроризма, прежде чем согласиться на их вступление в НАТО. По его словам, еще одним требованием Турции к скандинавским странам является отмена санкций на поставки продукции оборонной промышленности в республику.