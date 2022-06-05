Эрдоган заявил о разрушении на Западе системы обеспечения безопасности
Созданная Западом система обеспечения собственной безопасности разрушается, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.
«Система, созданная Западом для обеспечения собственной безопасности и благополучия, разрушается», — сказал он (цитата по ТАСС).
Эрдоган также отметил, что Турция не изменит свою позицию по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО без выполнения требований Анкары. «Пока наши ожидания не оправдаются, мы не изменим нашу позицию по расширению НАТО», — заявил турецкий президент.
По его словам, в Европе из-за ситуации на Украине наблюдается паника, в то время как Турция «уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии».
Переговоры Турции с финской и шведской делегациями о возможном вступлении двух стран в Североатлантический альянс не прошли на ожидаемом уровне, заявил в конце мая Эрдоган.
Ранее министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция хочет получить от Финляндии и Швеции письменные гарантии о прекращении поддержки терроризма, прежде чем согласиться на их вступление в НАТО. По его словам, еще одним требованием Турции к скандинавским странам является отмена санкций на поставки продукции оборонной промышленности в республику.
18 мая послы двух стран передали генсекретарю альянса Йенсу Столтенбергу официальные заявки стран на вступление. Позже Bloomberg сообщил, что в обмен на одобрение заявок Анкара хочет получить новейшие американские истребители F-35 и другие вооружения, а также снять санкции США за покупку систем С-400 у России.