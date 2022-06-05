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Политика

Эрдоган заявил о разрушении на Западе системы обеспечения безопасности

Ведомости

Созданная Западом система обеспечения собственной безопасности разрушается, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.

«Система, созданная Западом для обеспечения собственной безопасности и благополучия, разрушается», — сказал он (цитата по ТАСС).

Эрдоган также отметил, что Турция не изменит свою позицию по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО без выполнения требований Анкары. «Пока наши ожидания не оправдаются, мы не изменим нашу позицию по расширению НАТО», — заявил турецкий президент. 

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По его словам, в Европе из-за ситуации на Украине наблюдается паника, в то время как Турция «уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии».  

Переговоры Турции с финской и шведской делегациями о возможном вступлении двух стран в Североатлантический альянс не прошли на ожидаемом уровне, заявил в конце мая Эрдоган.

Ранее министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция хочет получить от Финляндии и Швеции письменные гарантии о прекращении поддержки терроризма, прежде чем согласиться на их вступление в НАТО. По его словам, еще одним требованием Турции к скандинавским странам является отмена санкций на поставки продукции оборонной промышленности в республику.

18 мая послы двух стран передали генсекретарю альянса Йенсу Столтенбергу официальные заявки стран на вступление. Позже Bloomberg сообщил, что в обмен на одобрение заявок Анкара хочет получить новейшие американские истребители F-35 и другие вооружения, а также снять санкции США за покупку систем С-400 у России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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