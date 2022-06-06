Власти Латвии запретили все российские телеканалы
Национальный совет по электронным СМИ Латвии 6 июня запретил вещание оставшихся 80 российских телеканалов, сообщило агентство LETA.
Председатель совета Ивар Аболиньш пояснил, что, согласно закону, в Латвии не могут работать телеканалы, зарегистрированные в стране, которая «представляет угрозу для другой страны, ее территориальной целостности и независимости». Запрет на вещание вступит в силу 9 июня и будет действовать, пока Россия не прекратит военные действия на Украине и не вернет ей Крым, добавил Аболиньш.
24 февраля, в день начала спецоперации российских войск на Украине, латвийский регулятор запретил ретрансляцию телеканалов «Россия» на 5 лет и «Россия-24» на четыре года. Также на три года запрещена ретрансляция передач канала «ТВ Центр». По словам Аболиньша, это решение принято в связи «с прямой угрозой национальной безопасности».
29 апреля суд в Риге отменил запрет на вещание пяти телеканалов холдинга «Газпром-медиа». Это решение распространяется на телеканалы THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV и TNT Music.