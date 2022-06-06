Власти Латвии запретили все российские телеканалы

Председатель совета Ивар Аболиньш пояснил, что, согласно закону, в Латвии не могут работать телеканалы, зарегистрированные в стране, которая «представляет угрозу для другой страны, ее территориальной целостности и независимости». Запрет на вещание вступит в силу 9 июня и будет действовать, пока Россия не прекратит военные действия на Украине и не вернет ей Крым, добавил Аболиньш.