Белорусские войска начали занятия по переходу с мирного на военное время
В Вооруженных силах Белоруссии начались тренировки по переходу с мирного на военное время, сообщило минобороны страны. Сколько человек в них участвует и как долго они продлятся, министерство республики не сообщило.
«Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время», — отметили в министерстве. Такие занятия проводят после очередного призыва и освоения новыми военнослужащими программы начальной военной подготовки.
4 мая в Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования. В ходе проверки подразделения Вооруженных сил должны были отработать приведение в боевую готовность, совершить марши в назначенные районы и выполнить учебно-боевые задачи. 23 мая министерство обороны сообщило о начале следующего этапа проверки, в ходе которого должны были проверить вооружение, военную и специальную технику, которая содержится на длительном хранении в воинских частях.