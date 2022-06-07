Минобороны сообщило об уничтожении двух американских гаубиц М777

«Кроме того, в результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка «Пион»», — сообщили в министерстве.