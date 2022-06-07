Минобороны сообщило об уничтожении двух американских гаубиц М777
Российская артиллерия уничтожила на Украине самоходную установку М109А3, которую Норвегия передала Киеву, а также две американские гаубицы М777 и самоходную артиллерийскую установку «Пион», сообщило Минобороны России.
«Кроме того, в результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка «Пион»», — сообщили в министерстве.
Также российские военные уничтожили 2 склада боеприпасов, батарею полевой артиллерии, 5 установок реактивных систем залпового огня «Град», 12 беспилотников и около 500 мест скопления живой силы и военной техники.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении на Украине американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и производственных корпусов кузнечно-механического завода, в которых ремонтировали бронетехнику ВСУ.
1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. Киеву планируется поставить реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ заявил, что чем дальнобойнее запад будет поставлять оружие Киеву, тем дальше Россия будет отодвигать от своей территории линию угрозы.