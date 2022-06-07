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Минобороны опубликовало кадры поражения норвежской САУ на Украине

Ведомости

Минобороны опубликовало видео, на которое попал момент поражения артиллерией Вооруженных сил России самоходных артиллерийских установок ВСУ M109. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Установки Украине были поставлены Норвегией.

7 июня на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российской артиллерией уничтожены переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США и семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка «Пион».

Днем ранее Минобороны отчиталось об уничтожении на Украине американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

1 июня президент США Джо Байден заявил о выделении нового пакета помощи Украине в объеме $700 млн. Киеву могут передать реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин.

Ранее по теме: Небензя: РФ вправе наносить удары по центрам принятия решений после поставок Киеву РСЗО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных