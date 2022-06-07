Минобороны опубликовало кадры поражения норвежской САУ на Украине

7 июня на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российской артиллерией уничтожены переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США и семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка «Пион».