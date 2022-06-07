Минобороны опубликовало кадры поражения норвежской САУ на Украине
Минобороны опубликовало видео, на которое попал момент поражения артиллерией Вооруженных сил России самоходных артиллерийских установок ВСУ M109. Видео опубликовал телеканал «Звезда».
Установки Украине были поставлены Норвегией.
7 июня на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российской артиллерией уничтожены переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США и семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка «Пион».
Днем ранее Минобороны отчиталось об уничтожении на Украине американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
1 июня президент США Джо Байден заявил о выделении нового пакета помощи Украине в объеме $700 млн. Киеву могут передать реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин.