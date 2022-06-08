Япония продолжит консультации с Россией по соглашению о промысле морских ресурсов
Министерство иностранных дел Японии планирует продолжать консультации с Москвой по соглашению о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов, после того как Россия приостановила его реализацию, сообщил телеканал NHK.
По мнению Токио, приостановка соглашения вызывает сожаление. В МИДе страны отметили, что предварительное условие для реализации соглашения — это техническая поддержка Сахалинской области со стороны Японии. «По словам министерства, правительство планирует продолжать консультации с Россией, чтобы рыбаки могли и дальше безопасно вести промысел в рамках этого соглашения», — отметил NHK.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия приостанавливает действие соглашения о промысле морских ресурсов от 1998 г., потому что Токио затягивает с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении технической помощи Сахалину. Соглашение будет приостановлено до выполнения Японией своих финансовых обязательств, добавила она.
Согласно документу, Россия и Япония договорились о сотрудничестве «в целях осуществления промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами» в морском районе, ограниченном прямыми геодезическими линиями, последовательно соединяющими точки с координатами у островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.