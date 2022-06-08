Япония продолжит консультации с Россией по соглашению о промысле морских ресурсов

По мнению Токио, приостановка соглашения вызывает сожаление. В МИДе страны отметили, что предварительное условие для реализации соглашения — это техническая поддержка Сахалинской области со стороны Японии. «По словам министерства, правительство планирует продолжать консультации с Россией, чтобы рыбаки могли и дальше безопасно вести промысел в рамках этого соглашения», — отметил NHK.