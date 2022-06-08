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Япония продолжит консультации с Россией по соглашению о промысле морских ресурсов

Ведомости

Министерство иностранных дел Японии планирует продолжать консультации с Москвой по соглашению о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов, после того как Россия приостановила его реализацию, сообщил телеканал NHK.

По мнению Токио, приостановка соглашения вызывает сожаление. В МИДе страны отметили, что предварительное условие для реализации соглашения — это техническая поддержка Сахалинской области со стороны Японии. «По словам министерства, правительство планирует продолжать консультации с Россией, чтобы рыбаки могли и дальше безопасно вести промысел в рамках этого соглашения», — отметил NHK.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия приостанавливает действие соглашения о промысле морских ресурсов от 1998 г., потому что Токио затягивает с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении технической помощи Сахалину. Соглашение будет приостановлено до выполнения Японией своих финансовых обязательств, добавила она.

Согласно документу, Россия и Япония договорились о сотрудничестве «в целях осуществления промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами» в морском районе, ограниченном прямыми геодезическими линиями, последовательно соединяющими точки с координатами у островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных