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В Госдуму внесли законопроект об отмене признания независимости Литвы

Ведомости

Депутат от «Единой России» Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики», следует из электронной базы нижней палаты парламента. 

По мнению депутата, постановление Госсовета СССР о признании независимости Литвы «является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей» Конституции СССР. Федоров также напоминает, что Конституция России была дополнена в частности статьей 67.1, гласящей, что «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории».

Депутат указывает, что в марте 1991 г. был проведен референдум по вопросу о сохранении СССР, в соответствии с результатами которого было решено сохранить единое государство.

«Это решение нашло отражение в постановлении Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 года № 2041-1 «Об итогах референдума СССР 17 марта 1991 года», было признано окончательным и имеющим обязательную силу на всей территории СССР. Ни один государственный орган СССР не был правомочен принимать решения ни о выходе республик из состава СССР, ни о прекращении существования СССР как единого государства», — указывает Федоров.

Автор законопроекта также заявил, что, по его мнению, был нарушен Закон СССР от 03.04.1990 № 1409- 1 «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». В обосновании он указал, что в Литве проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения спорных вопросов.

Ранее Литва объявила о решении отозвать чрезвычайного и полномочного посла республики в России Эйтвидаса Баярунаса. Кроме того, Литва ликвидировала свое петербургское консульство, ранее закрыли российские власти в ответ на высылку из республики посла РФ в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства России в Клайпеде.

Литва, а также некоторые другие страны ЕС выступают за ужесточение антироссийских санкций и полный отказ от российских энергоресурсов. Как писали «Ведомости», операторы электросетей Литвы, Латвии и Эстонии решили отказаться от произведенной в России электроэнергии для балансирования своих энергосистем, что может обойтись потребителям трех стран в $400 млн в год в силу удорожания предоставляемых услуг.

Ранее по теме: Литва отзовет своего посла в России и закроет консульство в Петербурге

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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