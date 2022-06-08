В Госдуму внесли законопроект об отмене признания независимости Литвы
Депутат от «Единой России» Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики», следует из электронной базы нижней палаты парламента.
По мнению депутата, постановление Госсовета СССР о признании независимости Литвы «является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей» Конституции СССР. Федоров также напоминает, что Конституция России была дополнена в частности статьей 67.1, гласящей, что «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории».
Депутат указывает, что в марте 1991 г. был проведен референдум по вопросу о сохранении СССР, в соответствии с результатами которого было решено сохранить единое государство.
«Это решение нашло отражение в постановлении Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 года № 2041-1 «Об итогах референдума СССР 17 марта 1991 года», было признано окончательным и имеющим обязательную силу на всей территории СССР. Ни один государственный орган СССР не был правомочен принимать решения ни о выходе республик из состава СССР, ни о прекращении существования СССР как единого государства», — указывает Федоров.
Автор законопроекта также заявил, что, по его мнению, был нарушен Закон СССР от 03.04.1990 № 1409- 1 «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». В обосновании он указал, что в Литве проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения спорных вопросов.
Ранее Литва объявила о решении отозвать чрезвычайного и полномочного посла республики в России Эйтвидаса Баярунаса. Кроме того, Литва ликвидировала свое петербургское консульство, ранее закрыли российские власти в ответ на высылку из республики посла РФ в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства России в Клайпеде.
Литва, а также некоторые другие страны ЕС выступают за ужесточение антироссийских санкций и полный отказ от российских энергоресурсов. Как писали «Ведомости», операторы электросетей Литвы, Латвии и Эстонии решили отказаться от произведенной в России электроэнергии для балансирования своих энергосистем, что может обойтись потребителям трех стран в $400 млн в год в силу удорожания предоставляемых услуг.