В Госдуму внесли законопроект об отмене признания независимости Литвы

Автор законопроекта также заявил, что, по его мнению, был нарушен Закон СССР от 03.04.1990 № 1409- 1 «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». В обосновании он указал, что в Литве проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения спорных вопросов.