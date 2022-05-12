Литва отзовет своего посла в России и закроет консульство в Петербурге
Литва отзывает чрезвычайного и полномочного посла республики в России Эйтвидаса Баярунаса, сообщил «Интерфакс».
Соответствующее постановление правительства зарегистрировано 12 мая. Предполагается, что Баярунас перестанет исполнять свои обязанности с 1 июня 2022 г.
Помимо этого правительство планирует с 7 июня ликвидировать генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге, которое ранее закрыли российские власти в ответ на высылку из республики посла РФ в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства России в Клайпеде.
10 марта Латвия, Литва и Эстония заявили о высылке ряда российских дипломатов, 29 марта МИД России принял ответные меры – из страны были высланы четыре дипломатических работника Литвы, три дипломата Латвии и три – Эстонии. 4 апреля Литва решила выслать посла России в Вильнюсе, а литовского посла в России отозвать из Москвы.