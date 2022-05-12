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Литва отзовет своего посла в России и закроет консульство в Петербурге

Ведомости

Литва отзывает чрезвычайного и полномочного посла республики в России Эйтвидаса Баярунаса, сообщил «Интерфакс».

Соответствующее постановление правительства зарегистрировано 12 мая. Предполагается, что Баярунас перестанет исполнять свои обязанности с 1 июня 2022 г.

Помимо этого правительство планирует с 7 июня ликвидировать генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге, которое ранее закрыли российские власти в ответ на высылку из республики посла РФ в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства России в Клайпеде.

10 марта Латвия, Литва и Эстония заявили о высылке ряда российских дипломатов, 29 марта МИД России принял ответные меры – из страны были высланы четыре дипломатических работника Литвы, три дипломата Латвии и три – Эстонии. 4 апреля Литва решила выслать посла России в Вильнюсе, а литовского посла в России отозвать из Москвы.

Ранее по теме: В Литве на российских и белорусских счетах заморожено почти 62 млн евро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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