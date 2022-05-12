Газета
Экономика

В Литве на российских и белорусских счетах заморожено почти 62 млн евро

Ведомости

У нескольких юридических и одного физического лица, находящихся под санкциями Евросоюза в отношении России и Белоруссии, заморожено около 61,6 млн евро на счетах в Литве, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местное агентство BNS.

По данным литовской Службы расследований финансовых преступлений (СРФП), только на прошлой неделе было заморожено 22,6 млн евро. У семи юрлиц из России на счетах заморожено 18,95 млн евро и почти $3 млн. Общая сумма поступающих замороженных средств, подпадающих под санкции ЕС в отношении их отправителей, составляет почти 740 000 евро, $1,5 млн и 285 000 российских рублей. Для нескольких лиц заблокирована возможность пользоваться тремя квартирами и одним земельным участком. Кроме того, в Литве под ограничениями оказались 30,5 млн евро и $7,7 млн средств четырех юридических лиц и одного физического лица из Белоруссии.

После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны – члены Евросоюза и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. Евросоюз ввел пять пакетов санкций, шестой сейчас находится на согласовании – к единому мнению не удалось прийти из-за того, что ряд стран опасаются последствий сырьевого эмбарго.

Издание Politico 11 мая сообщало, что в Евросоюзе рассматривается возможность признать уклонение от санкций преступлением, что позволит странам конфисковать активы, замороженные в рамках санкций против России. По данным на апрель, страны Евросоюза арестовали российские активы на сумму около 30 млрд евро, в числе арестованного имущества – яхты, виллы и предметы искусства, принадлежащие людям и организациям, попавшим под санкции.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных