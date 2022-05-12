В Литве на российских и белорусских счетах заморожено почти 62 млн евро

По данным литовской Службы расследований финансовых преступлений (СРФП), только на прошлой неделе было заморожено 22,6 млн евро. У семи юрлиц из России на счетах заморожено 18,95 млн евро и почти $3 млн. Общая сумма поступающих замороженных средств, подпадающих под санкции ЕС в отношении их отправителей, составляет почти 740 000 евро, $1,5 млн и 285 000 российских рублей. Для нескольких лиц заблокирована возможность пользоваться тремя квартирами и одним земельным участком. Кроме того, в Литве под ограничениями оказались 30,5 млн евро и $7,7 млн средств четырех юридических лиц и одного физического лица из Белоруссии.