В Литве на российских и белорусских счетах заморожено почти 62 млн евро
У нескольких юридических и одного физического лица, находящихся под санкциями Евросоюза в отношении России и Белоруссии, заморожено около 61,6 млн евро на счетах в Литве, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местное агентство BNS.
По данным литовской Службы расследований финансовых преступлений (СРФП), только на прошлой неделе было заморожено 22,6 млн евро. У семи юрлиц из России на счетах заморожено 18,95 млн евро и почти $3 млн. Общая сумма поступающих замороженных средств, подпадающих под санкции ЕС в отношении их отправителей, составляет почти 740 000 евро, $1,5 млн и 285 000 российских рублей. Для нескольких лиц заблокирована возможность пользоваться тремя квартирами и одним земельным участком. Кроме того, в Литве под ограничениями оказались 30,5 млн евро и $7,7 млн средств четырех юридических лиц и одного физического лица из Белоруссии.
После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны – члены Евросоюза и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. Евросоюз ввел пять пакетов санкций, шестой сейчас находится на согласовании – к единому мнению не удалось прийти из-за того, что ряд стран опасаются последствий сырьевого эмбарго.
Издание Politico 11 мая сообщало, что в Евросоюзе рассматривается возможность признать уклонение от санкций преступлением, что позволит странам конфисковать активы, замороженные в рамках санкций против России. По данным на апрель, страны Евросоюза арестовали российские активы на сумму около 30 млрд евро, в числе арестованного имущества – яхты, виллы и предметы искусства, принадлежащие людям и организациям, попавшим под санкции.