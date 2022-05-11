Politico: Еврокомиссия предложит признавать преступлением в ЕС обход санкций

По данным на апрель, страны Евросоюза арестовали российские активы на сумму около 30 млрд евро, в числе арестованного имущества — яхты, виллы и предметы искусства, принадлежащие людям и организациям, попавшим под санкции. Как указывается один из источников, в ЕС продолжаются дискуссии о том, могут ли эти активы быть конфискованы.