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Politico: Еврокомиссия предложит признавать преступлением в ЕС обход санкций

Ведомости

Еврокомиссия намерена представить предложение, согласно которому уклонение от санкций будет признаваться преступлением в Евросоюзе, передает издание Politico. Это поможет странам ЕС конфисковать активы, замороженные в рамках санкций против России. 

Эта мера будет основана на положении договора, которое позволяет странам ЕС в координации с Европейским парламентом «устанавливать минимальные нормы касающиеся определения уголовных преступлений и санкций за особо тяжкие преступления трансграничного характера», пишет Politico.

По данным на апрель, страны Евросоюза арестовали российские активы на сумму около 30 млрд евро, в числе арестованного имущества — яхты, виллы и предметы искусства, принадлежащие людям и организациям, попавшим под санкции. Как указывается один из источников, в ЕС продолжаются дискуссии о том, могут ли эти активы быть конфискованы.

Сложность заключается в том, что арест активов регулируется национальным законодательством, которое зависит от конкретной страны. Предложение ЕК направлено на «гармонизацию этого правового лоскутного одеяла», отмечает издание.

Президент США Джо Байден ранее анонсировал создание упрощенной административной процедуры с участием министерств финансов и юстиции для конфискации имущества российских олигархов под санкциями. Также Белый дом предложит ввести новое уголовное преступление, сделав незаконным сознательное или преднамеренное обладание доходами, полученными непосредственно от коррупционных сделок с российским правительством, для любого лица. Для упрощенного ареста и конфискации активов олигархов президентская администрация предлагает создать особый орган.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных